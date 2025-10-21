Atalanta, infortunato Scalvini: stop di 3 settimane per il difensore

Brutte notizie per l’Atalanta di Ivan Juric. Il difensore Giorgio Scalvini è costretto a fermarsi nuovamente dopo aver rimediato un nuovo infortunio, il secondo in poche settimane. Il club bergamasco dovrà fare i conti con una lesione di primo grado al flessore sinistro, problema che terrà il giocatore lontano dal campo per diversi giorni.

I tempi di recupero di Scalvini

Gli esami medici hanno evidenziato la lesione muscolare e per Scalvini si prospetta uno stop di circa tre settimane. Il suo rientro è previsto dopo la sosta di novembre, ma non è escluso che il giocatore possa tentare un recupero anticipato per la sfida di inizio mese contro il Sassuolo.

Tuttavia, la sensazione all’interno dell’ambiente orobico è che si preferirà non forzare i tempi, sfruttando la pausa per le Nazionali per consentirgli un recupero completo ed evitare eventuali ricadute.

Un problema per Juric e i fantallenatori

Il nuovo stop rappresenta una tegola per Juric, che dovrà rivedere le rotazioni difensive in vista dei prossimi impegni. L’assenza di Scalvini si fa sentire anche per i fantallenatori che avevano puntato sul centrale dell’Atalanta, costretti ora a cercare alternative per almeno tre giornate.

Una pausa forzata che arriva nel momento meno opportuno, ma l’obiettivo è tornare al meglio dopo la sosta e lasciarsi alle spalle i problemi muscolari che ne hanno condizionato l’avvio di stagione.