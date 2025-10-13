Bremer è fuori: lesione al menisco ferma il difensore della Juve

Una brutta notizia per la Juventus e per Bremer: il difensore brasiliano ha riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Questo nuovo problema fisico costringerà il giocatore a fermarsi e lo terrà lontano dai campi almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali, prevista a metà novembre.

Consulto medico e intervento programmato per Bremer mentre restano incerti i tempi di recupero

Bremer è stato visitato questa mattina a Lione dal dottor Sonnery-Cottet, che ha riscontrato la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il difensore sarà sottoposto a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, necessario per risolvere il problema.

La Juventus non ha fornito stime precise sui tempi di recupero, ma dalla diagnosi appare chiaro che Bremer resterà fermo ai box per un periodo significativo. Solo dopo l’operazione chirurgica sarà possibile avere indicazioni più precise sul ritorno in campo del difensore.

Impatto dell’assenza di Bremer sulla squadra e sui fantallenatori

Questo stop rischia di pregiudicare non solo la stagione di Bremer, ma anche quella dei fantallenatori che contavano sul suo ritorno dopo il lungo periodo di assenza. La Juventus dovrà fare i conti con l’assenza di un elemento chiave della difesa centrale, gestendo rotazioni e strategie in vista dei prossimi impegni di campionato e coppe.