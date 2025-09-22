Candela esalta Pellegrini: “questa Roma è da champions”

La vittoria nel derby della Capitale continua a far sorridere il mondo giallorosso. All’indomani del successo per 1-0 contro la Lazio, firmato da Lorenzo Pellegrini, a parlare è stato Vincent Candela, ex difensore della Roma e grande protagonista degli anni d’oro del club. Intervistato dall’Adnkronos, il francese non ha nascosto la sua soddisfazione:

“Sono contentissimo della vittoria nel derby di ieri, un successo meritato in una partita sempre complicata. Sono particolarmente felice per Lorenzo Pellegrini che io ho sempre difeso. Si meritava una soddisfazione del genere dopo un periodo difficile per l’infortunio e le tante voci”.

Cristante e Koné, il centrocampo che convince

Candela ha poi spostato l’attenzione sulla prestazione del centrocampo giallorosso, capace di reggere l’urto in una sfida sempre ad alta tensione come quella contro i biancocelesti:

“Ieri mi è piaciuto molto il centrocampo, di Pellegrini ho già detto, ma molto bene anche Cristante e Koné. Questo ragazzo è molto cresciuto negli ultimi mesi grazie al lavoro di Ranieri prima e Gasperini ora, nel suo ruolo è tra i migliori”.

Un riconoscimento importante per un reparto spesso criticato ma che contro la Lazio ha dimostrato compattezza, equilibrio e qualità nelle due fasi di gioco.

Roma da Champions, Candela ci crede

Lo sguardo dell’ex difensore si proietta poi al futuro della squadra di Claudio Ranieri, convinto che questa Roma possa arrivare tra le prime quattro:

“Ci sono tutti gli ingredienti per andare in Champions League: una società forte, con un un allenatore bravissimo che fa crescere i giocatori, una squadra solida che subisce poco e un pubblico che è sempre straordinario. Ora si deve continuare così fino all’obiettivo”.

La ricetta, secondo Candela, è chiara: compattezza societaria, guida tecnica esperta, rosa di qualità e il sostegno incessante dell’Olimpico. Ingredienti che, uniti alla spinta emotiva della vittoria nel derby, possono davvero condurre la Roma a riconquistare un posto in Champions League.