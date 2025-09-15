Derby d’Italia da thriller: Juventus-Inter 4-3, decide il giovane Adžić

Il Derby d’Italia non delude mai, ma quello andato in scena sabato sera all’Allianz Stadium di Torino resterà a lungo nella memoria dei tifosi. Juventus e Inter hanno dato vita a un 4-3 mozzafiato, un incontro che ha condensato tecnica, agonismo e pathos in 95 minuti di puro spettacolo. Alla fine sono stati i bianconeri a esultare grazie al gol del giovane montenegrino Vasilije Adžić, 19 anni, che con una rete pesantissima ha firmato il successo juventino.

I fratelli Thuram, due gol per la storia

Il derby è stato anche il palcoscenico di una pagina unica nella storia della Serie A: Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, e Khéphren Thuram, centrocampista arrivato quest’estate alla Juventus, hanno segnato entrambi. Mai prima d’ora due fratelli erano andati a segno, uno con la maglia bianconera e l’altro con quella nerazzurra, nello stesso Derby d’Italia.

Un evento ancora più suggestivo se si pensa che sugli spalti era presente Lilian Thuram, il padre, ex campione del mondo con la Francia ed ex difensore proprio della Juventus. Veder brillare i suoi figli in una delle sfide più iconiche del calcio italiano ha aggiunto fascino e simbolismo a una notte già straordinaria.

Lo spettacolo in campo: da Çalhanoğlu a Yıldız

La partita è stata un’altalena di emozioni. Dopo il vantaggio bianconero firmato da Lloyd Kelly, l’Inter ha risposto con Hakan Çalhanoğlu, autore di una prestazione da leader impreziosita da un gol di rara bellezza: stop di petto e conclusione spettacolare che ha fatto esplodere il settore ospiti.

La Juventus non si è fatta intimorire e ha trovato in Kenan Yıldız un’arma letale, capace di riportare i suoi in vantaggio con una conclusione potente. L’Inter, però, ha ribaltato la situazione nella ripresa grazie ancora a Çalhanoğlu e a Marcus Thuram, sembrando pronta a portare a casa una vittoria preziosa.

Ma la serata aveva in serbo altre sorprese: Khéphren Thuram ha firmato il 3-3 con un colpo di testa che ha riacceso lo Stadium, preparando il terreno al finale da brividi.

L’eroe inatteso: Vasilije Adžić

Il sigillo decisivo è arrivato nei minuti di recupero. Quando la partita sembrava avviata verso un pareggio, ecco spuntare il nome che nessuno si aspettava: Vasilije Adžić, classe 2006, acquistato la scorsa estate dal Budućnost Podgorica per appena due milioni di euro e inizialmente destinato alla Juventus Next Gen.

Il montenegrino ha trovato spazio nella rosa di Igor Tudor in questa stagione e sabato ha sfruttato l’occasione nel migliore dei modi: un tiro preciso dalla distanza che ha trafitto Sommer e fatto esplodere lo Stadium. Il VAR ha controllato l’azione per qualche istante, ma il verdetto finale è stato chiaro: gol valido, Juventus avanti 4-3 e tre punti fondamentali in classifica.

Per Adžić si tratta del primo gol in Serie A, e farlo nel Derby d’Italia non è solo un sogno che si avvera, ma anche un segnale forte per il futuro. I tifosi juventini e i fantallenatori che hanno creduto in lui già gongolano: potrebbe essere la vera rivelazione della stagione.

Cosa significa questo risultato

Con questa vittoria, la Juventus mantiene il passo perfetto nelle prime tre giornate di campionato, confermandosi come una delle candidate più credibili per la corsa scudetto. La squadra ha dimostrato carattere, capacità di reagire e grande cinismo nei momenti chiave.

L’Inter, invece, esce con rimpianti da Torino. La qualità offensiva non manca, ma le disattenzioni difensive hanno compromesso il risultato. Cristian Chivu dovrà lavorare molto sull’equilibrio della squadra per evitare altre serate così amare.

Una notte che resterà nella memoria

Juventus-Inter 4-3 non è stata una semplice partita di Serie A, ma uno spettacolo totale che ha raccontato tutto ciò che rende grande il calcio: tecnica, talento, rivalità e emozione pura. Dai fratelli Thuram a Çalhanoğlu, da Yıldız al colpo da predestinato di Adžić, ogni istante di questo Derby d’Italia resterà inciso nella storia recente del campionato.