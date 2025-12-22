Diritti TV e futuro della Serie A: l’allarme arriva dallo spogliatoio

Le parole pronunciate da Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, durante Radio Anch’io Sport non sono una semplice presa di posizione sindacale. Sono, piuttosto, il sintomo di una preoccupazione sistemica che riguarda il futuro stesso del calcio italiano.

“I giocatori sono molto preoccupati di ciò che saranno i diritti TV della nostra Serie A tra qualche anno”.

Una frase che va oltre l’attualità e invita a interrogarsi su ciò che accadrà al nostro campionato in un contesto sempre più dominato dalle competizioni internazionali, dalle piattaforme globali e da una distribuzione delle risorse che rischia di diventare strutturalmente squilibrata.

Diritti TV: il pilastro fragile del sistema calcio

Nel calcio moderno i diritti televisivi rappresentano la principale fonte di ricavo per i club, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove stadi e matchday revenues restano storicamente inferiori rispetto ad altri grandi campionati europei.

Il punto sollevato da Calcagno è chiaro: se il valore dei diritti TV nazionali dovesse ridursi, l’intero ecosistema della Serie A ne sarebbe colpito. Non solo i top club, ma soprattutto le società medio-piccole, che dipendono quasi totalmente da questa voce di bilancio per garantire competitività, investimenti e continuità aziendale.

L’esperienza recente di Francia e Belgio, citata dallo stesso Calcagno, dimostra come anche campionati strutturati possano entrare in crisi quando il mercato audiovisivo non risponde più alle aspettative.

Il rischio di un calcio a due velocità

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento del presidente AIC riguarda la concentrazione delle risorse:

“Si rischia una concentrazione di ricchezze in pochissime squadre. Siamo sicuri che l’ipotesi migliore sia andare verso questo tipo di calcio?”

È una domanda che tocca il cuore del problema. L’attrattività delle competizioni internazionali – Champions League in primis – sta progressivamente spostando investimenti, attenzione mediatica e ricavi verso un’élite sempre più ristretta di club. Il risultato potrebbe essere un campionato nazionale dove il divario tra 2-3 squadre e il resto diventa non solo ampio, ma strutturalmente incolmabile.

In questo scenario, la Serie A rischia di perdere uno dei suoi valori storici: l’imprevedibilità. Senza equilibrio competitivo, il prodotto calcio perde appeal, e con esso il suo valore commerciale.

Salute dei calciatori e sostenibilità sportiva

Calcagno lega il tema economico a quello, sempre più centrale, della salute dei giocatori. Un calendario congestionato, pensato per massimizzare ricavi e visibilità globale, ha un costo umano e sportivo evidente.

Meno risorse distribuite equamente significano rose più corte, meno rotazioni e maggiore stress fisico. La sostenibilità non è solo finanziaria, ma anche atletica e mentale. Un sistema che sacrifica il benessere dei calciatori rischia di compromettere la qualità dello spettacolo, oltre che la carriera degli atleti stessi.

Serie A: prodotto nazionale o vetrina secondaria?

La riflessione più profonda riguarda il ruolo futuro del campionato italiano. Se le risorse economiche e simboliche vengono sempre più assorbite dalle competizioni internazionali, cosa resta alla Serie A?

Il rischio è che il campionato diventi una sorta di torneo di qualificazione permanente, funzionale solo a garantire l’accesso alle coppe europee per pochi club, mentre gli altri lottano per la sopravvivenza. Un modello che può funzionare nel breve periodo, ma che nel lungo rischia di impoverire l’intero sistema.

Una questione politica, prima ancora che sportiva

Le parole di Calcagno chiamano in causa anche la governance del calcio. La distribuzione dei diritti TV, i criteri di ripartizione delle risorse e il rapporto tra campionati nazionali e organismi internazionali sono scelte politiche, non inevitabilità.

Difendere il valore della Serie A significa interrogarsi su quale calcio si voglia costruire: uno sport sempre più elitario e concentrato, o un sistema capace di garantire equilibrio, competitività e identità territoriale.

Dallo spogliatoio della serie A arriva l’allarme da non ignorare

L’intervento dell’Associazione Italiana Calciatori non è un grido d’allarme corporativo, ma una richiesta di visione. Ignorare oggi il tema dei diritti TV e della loro distribuzione significa rischiare domani un campionato impoverito, prevedibile e distante dai tifosi.

La domanda posta da Calcagno resta aperta, e riguarda tutti: dirigenti, istituzioni, broadcaster e appassionati.

Che futuro vogliamo per il calcio italiano? E soprattutto, chi sarà disposto a investire in un campionato che rischia di perdere la propria anima prima ancora del proprio valore economico?