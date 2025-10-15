Fiorentina: aggiornamenti dall’infermeria su Kean, Dodò e Fazzini

In casa Fiorentina, l’infermeria è ancora affollata, con diversi giocatori che stanno affrontando percorsi di recupero differenti. Il club, attraverso un video ufficiale, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui principali infortunati, con il responsabile dell’area medica Luca Pengue che ha fatto il punto sulla situazione. Nonostante l’emergenza, il medico viola ha rassicurato su alcuni giocatori, mentre ha evidenziato la necessità di monitorare costantemente altri per evitare ricadute o ulteriori complicazioni.

Moise Kean: il recupero procede senza lesioni gravi

Moise Kean è uno dei giocatori più attesi a tornare in campo. Dopo la distorsione subita nelle scorse settimane, il giovane attaccante ha avviato subito le terapie necessarie. “Fortunatamente, gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione”, ha spiegato Pengue. Si tratta di un’ottima notizia, che consente di avere speranze per il suo ritorno in tempi brevi. “La distorsione c’è stata e ora cerchiamo di farlo tornare in campo quanto prima”, ha aggiunto il medico, sottolineando che il recupero sarà monitorato con attenzione giorno dopo giorno.

Dodò e Fazzini: rientro in gruppo senza problemi

Anche per Dodò e Jacopo Fazzini, l’infermeria sembra essere più tranquilla. Dodò ha accusato un problema muscolare che lo aveva messo fuori causa per qualche settimana, mentre Fazzini ha sofferto di due piccoli traumi distorsivi. Durante la sosta, entrambi hanno avuto modo di lavorare in modo tranquillo e non hanno manifestato particolari problemi, tanto che ora sono regolarmente in gruppo, pronti a tornare in campo. “Entrambi hanno lavorato in modo sereno e sono pronti per dare il loro contributo”, ha dichiarato Pengue.

Sohm: monitoraggio costante per il centrocampista

Per Sofyan Sohm, che si è unito al gruppo solo martedì, la situazione è altrettanto positiva, ma continua a essere monitorato costantemente. Anche lui, come Dodò e Fazzini, ha avuto piccoli acciacchi durante il periodo di sosta, ma nulla di preoccupante. “Le sue condizioni sono buone, ma come per gli altri, continueremo a monitorarlo con attenzione”, ha spiegato Pengue, confermando che la cautela è sempre la chiave in queste fasi di recupero.

Pongracic: trauma distorsivo sotto osservazione

Un’altra situazione che richiede attenzione è quella di Pongracic, che durante una partita con la Croazia ha subito un piccolo trauma distorsivo. “Abbiamo ricevuto aggiornamenti dallo staff sanitario croato e oggi faremo una valutazione più approfondita”, ha detto Pengue. Fortunatamente, le prime informazioni non sembrano preoccupanti, ma il club preferisce agire con cautela e attendere le valutazioni definitive per capire se ci siano ricadute o se il difensore possa tornare ad allenarsi regolarmente.

Kouamé: cautela nel reinserimento

Anche Kouamé sta vivendo un periodo delicato di recupero dopo la ricostruzione del legamento crociato. Il giocatore ha completato il percorso riabilitativo, ma la Fiorentina sta agendo con grande cautela nel reintegrarlo nel gruppo. “Siamo cauti nel farlo entrare nei ritmi di allenamento intensi per evitare problematiche muscolari”, ha spiegato Pengue. Il club vuole evitare ogni tipo di rischio in questa fase, ma l’obiettivo è riportarlo in campo nel miglior stato fisico possibile.

Lamptey: il ritorno alla corsa è imminente

Infine, Lamptey sta proseguendo molto bene il suo percorso di recupero, con segnali positivi da parte dello staff medico. “Il recupero procede molto molto bene”, ha affermato Pengue, aggiungendo che il giocatore è vicino al ritorno alla corsa. Il protocollo riabilitativo sta funzionando a dovere, e Lamptey potrebbe presto essere di nuovo disponibile per i convocati, una buona notizia per la Fiorentina che conta su di lui per il reparto difensivo.

Con questi aggiornamenti, la Fiorentina può guardare al futuro con ottimismo, anche se la gestione dei giocatori infortunati rimane un aspetto cruciale per mantenere alta la competitività della squadra. La speranza è che, con il lavoro di recupero e la giusta cautela, tutti possano tornare al meglio e contribuire al rendimento della squadra.