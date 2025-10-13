Fiorentina: Kean lascia il ritiro della Nazionale. Cosa è successo

Moise Kean è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana. L’attaccante della Fiorentina non sarà disponibile per la partita contro Israele, in programma domani sera, una sfida cruciale che potrebbe garantire all’Italia l’accesso ai playoff per il Mondiale. Il problema alla caviglia destra, rimediato durante la gara di sabato con l’Estonia, non gli consente di essere pienamente a disposizione del Ct Gennaro Gattuso.

La Federazione Italiana ha diramato una nota ufficiale in cui conferma l’infortunio del giocatore viola:

“Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.”