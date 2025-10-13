Fiorentina: Kean lascia il ritiro della Nazionale. Cosa è successo

Moise Kean è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana. L’attaccante della Fiorentina non sarà disponibile per la partita contro Israele, in programma domani sera, una sfida cruciale che potrebbe garantire all’Italia l’accesso ai playoff per il Mondiale. Il problema alla caviglia destra, rimediato durante la gara di sabato con l’Estonia, non gli consente di essere pienamente a disposizione del Ct Gennaro Gattuso.
Arriva la conferma ufficiale della Federazione sull’assenza di Kean
La Federazione Italiana ha diramato una nota ufficiale in cui conferma l’infortunio del giocatore viola:
“Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.”
Questa conferma ufficiale chiarisce definitivamente l’assenza del centravanti e mette in allerta la Nazionale e la Fiorentina.
Dubbi sul recupero di Moise Kean per la partita col Milan
Ora l’attenzione si sposta al club viola. Le condizioni di Kean saranno monitorate dallo staff medico della Fiorentina nei prossimi giorni, ma al momento il recupero per il match contro il Milan resta incerto. L’attaccante rischia di saltare anche la sfida di campionato, lasciando Pioli alla ricerca di alternative per il reparto offensivo.
Fiorentina: Piccoli e Dzeko pronti a subentrare
Con Kean in dubbio, scalpitano i sostituti. Piccoli e Dzeko si preparano a prendere il posto dell’attaccante in vista della prossima partita. Entrambi offrono alternative valide in attacco e permettono a Pioli di avere soluzioni immediate senza stravolgere il sistema di gioco della Fiorentina.