Gasperini da leggenda: 600 panchine in Serie A, 5° nella storia

Gian Piero Gasperini ha scritto un’altra pagina di storia del calcio italiano. Con la gara inaugurale della stagione 2025/26, il tecnico della Roma ha toccato quota 600 panchine in Serie A, diventando il quinto allenatore nella storia del campionato a raggiungere questo traguardo prestigioso.

Prima di lui, soltanto autentiche leggende della panchina erano riuscite a varcare questa soglia: Carlo Mazzone (792), Nereo Rocco (747), Giovanni Trapattoni (689) e Nils Liedholm (635).

I numeri del “Gasp”: un maestro di longevità e risultati

Gasperini avrebbe già diretto oltre 740 partite ufficiali da allenatore, di cui 600 nel massimo campionato. Il suo bilancio in Serie A parla di 272 vittorie, 184 pareggi e 220 sconfitte, con una media di circa 1,61 punti a partita.

Questi numeri lo collocano stabilmente nella top ten degli allenatori più vincenti nella storia della Serie A, a conferma di una carriera vissuta ai massimi livelli.

Le partite inaugurali: una tradizione vincente

C’è un altro primato che rende Gasperini unico: quello legato alle gare inaugurali di campionato. In carriera, infatti, il “Gasp” ha ottenuto 10 vittorie nelle partite d’esordio stagionale in Serie A.

Meglio di lui ha fatto soltanto Giovanni Trapattoni, capace di vincere 12 esordi, mentre Nereo Rocco è fermo anch’egli a quota 10, proprio come Gasperini.

A rendere ancora più speciale il dato, il filotto degli ultimi anni: otto successi consecutivi all’esordio, tra Atalanta e Roma, che testimoniano la sua capacità di preparare le squadre al meglio già dalle prime battute del campionato.

Gasperini oggi: dalla leggenda atalantina alla nuova sfida con la Roma

Dopo aver scritto la storia dell’Atalanta con qualificazioni in Champions League e il trionfo in Europa League, Gasperini si è lanciato in una nuova avventura sulla panchina della Roma.

Il traguardo delle 600 panchine non è soltanto un numero: è la dimostrazione di resilienza, capacità di adattamento e continuità di rendimento. In un’epoca in cui la durata media degli allenatori è sempre più breve, il “Gasp” rappresenta l’eccezione: un tecnico capace di rinnovarsi senza mai tradire il suo calcio “aggressivo”, moderno e coraggioso.

Gasperini: un posto nella leggenda

Con le 600 panchine in Serie A e le 10 vittorie inaugurali, Gasperini non è soltanto entrato nella storia: ha confermato il suo status di allenatore d’élite, destinato a rimanere nella memoria collettiva del calcio italiano.

La domanda ora è: fino a dove potrà spingersi? Con Mazzone, Rocco, Trapattoni e Liedholm davanti a lui, il “Gasp” di certo ha già dimostrato di avere la stoffa per continuare a scalare la classifica dei più grandi.