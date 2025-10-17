Gasperini su Bailey: "non ci sarà contro l'Inter ma..."

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha fatto il punto sulla condizione della squadra. Riguardo a Bailey, il mister ha dichiarato che l’attaccante non sarà disponibile per la partita contro i nerazzurri, ma ha aggiunto che spera di riaverlo a disposizione la prossima settimana.

“Bailey? Non domani, ma speriamo la prossima settimana possa tornare”, ha detto Gasperini.

Il tecnico ha poi sottolineato come la sosta internazionale abbia separato la squadra in due gruppi, con i nazionali che hanno ripreso gli allenamenti solo ieri, mentre i giocatori rimasti a Roma hanno lavorato intensamente nelle ultime due settimane.

La condizione di Dybala e gli obiettivi della Roma

Gasperini ha anche parlato delle condizioni di Paulo Dybala, sottolineando che le due settimane di lavoro sono state utili non solo per l’argentino, ma anche per Pellegrini e gli altri giocatori. Nonostante le difficoltà legate alla sosta, Gasperini si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante le ultime settimane. “Dybala ha fatto due buone settimane, sono servite molto a lui, a Pellegrini e a tutti gli altri”, ha spiegato il tecnico giallorosso.

L’obiettivo Champions e la sfida con l’Inter

Parlando degli obiettivi stagionali, Gasperini ha ribadito l’importanza di puntare al quarto posto, fondamentale per la qualificazione in Champions League. “Tutti parlano di Champions perché porta un sacco di soldi, sembra quasi più importante il quarto posto dello scudetto”, ha dichiarato il mister, riflettendo sull’importanza economica del piazzamento. Sebbene il tecnico abbia sottolineato che gli obiettivi vanno valutati gara per gara, ha anche messo in evidenza che la Roma è in una buona posizione e sta cercando di giocarsela al meglio.

La sfida Roma-Inter: “un evento di livello”

Gasperini ha parlato della sfida contro l’Inter definendola “un evento di livello”. Il tecnico ha riconosciuto l’Inter come una delle squadre più forti del campionato, insieme al Napoli, e ha espresso soddisfazione per il fatto che la Roma arrivi a questa sfida in una posizione di vertice in classifica. “Domani sarà un evento di livello contro la miglior squadra insieme al Napoli, l’Inter è straordinaria”, ha commentato, sottolineando che giocare contro i nerazzurri da primi in classifica è un grande traguardo.