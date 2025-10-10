Infortuni e recuperi: la Lazio di Sarri tra speranze e preoccupazioni

Lazio, un inizio di stagione complicato per Sarri: tra mercato bloccato e infortuni

L’avvio della stagione 2025 per la Lazio non è stato affatto semplice. Oltre alle difficoltà legate al mercato bloccato, la squadra di Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, che hanno compromesso la disponibilità di alcuni giocatori chiave, soprattutto nel reparto di centrocampo. Ad aggravare la situazione, la decisione di mettere fuori dalla lista Serie A Dele Bashiru, sostituito da Toma Basic.

Matias Vecino: il rientro continua a slittare

Il centrocampista uruguaiano Matias Vecino, uno degli acquisti più attesi della Lazio, è fermo ormai da due mesi a causa di un infortunio muscolare. La sua ripresa era inizialmente prevista per la scorsa sosta di campionato, ma il ritorno in campo è stato più complicato del previsto. Nonostante gli sforzi, Vecino non è ancora riuscito a rientrare in campo e rischia di dover attendere ancora prima di poter dare il suo contributo alla squadra. Le aspettative sono comunque alte: la speranza è che Vecino possa riprendersi pienamente la prossima settimana, in modo da essere disponibile per la sfida contro l’Atalanta. Tuttavia, al momento, fare previsioni è estremamente difficile.

Adam Marusic e Nicola Pellegrini: recupero in vista della trasferta di Bergamo

Oltre a Vecino, anche altri giocatori stanno cercando di recuperare dai rispettivi infortuni. Adam Marusic e Nicola Pellegrini, infatti, sono stati costretti a lavorare a parte, a causa di problemi fisici. Marusic è alle prese con una lieve lesione al flessore, mentre Pellegrini ha accusato una distrazione al legamento collaterale. Nonostante questi problemi, entrambi potrebbero essere pronti per la trasferta contro l’Atalanta. La situazione sembra positiva per Sarri, che spera di poter contare su entrambi i giocatori per una partita decisiva.

Boulaye Dia: un recupero incerto

Più complicata la situazione per Boulaye Dia. L’attaccante senegalese ha subito una distorsione alla caviglia, un infortunio che lo ha costretto a fermarsi. Al momento, non sono ancora chiare le tempistiche per il suo recupero, e la sua disponibilità per la partita contro l’Atalanta è in forte dubbio. Sarri dovrà decidere come adattarsi a questa nuova difficoltà, anche considerando che la squadra ha bisogno di forze fresche in attacco.

Dele Bashiru escluso dalla lista Serie A

Un’altra notizia che ha scosso l’ambiente laziale è stata l’esclusione di Dele Bashiru dalla lista Serie A. Il giovane centrocampista è stato messo fuori dalla lista, facendo spazio a Toma Basic. La decisione è stata presa in un periodo di difficoltà, con tanti infortuni che hanno colpito il reparto di centrocampo. Nonostante ciò, la Lazio ha deciso di optare per Basic, cercando di rinforzare la squadra in vista delle prossime sfide.

La Lazio cerca risposte tra infortuni e sfide cruciali

Maurizio Sarri si trova ad affrontare una stagione difficile, con la sua Lazio che non riesce a decollare a causa di numerosi infortuni e difficoltà legate al mercato. La situazione resta complicata, ma la speranza è che il recupero di Vecino, Marusic, Pellegrini e Boulaye Dia possa ridare vitalità alla squadra. La sfida con l’Atalanta sarà cruciale, e Sarri dovrà fare affidamento su tutti i suoi uomini disponibili per cercare di invertire la rotta e dare una svolta alla stagione.