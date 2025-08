Inter 2025: sfide estive contro Inter U23, Monaco e Olympiakos

CalcioWeb

Dopo le fatiche del Mondiale per Club FIFA negli Stati Uniti, l’Inter di Cristian Chivu è pronta a ripartire in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A Enilive 2025/2026. L’estate nerazzurra continua con tre test amichevoli trasmessi in diretta esclusiva su DAZN, pensati per testare gambe, schemi e solidità del gruppo.

Tre sfide, tre step di avvicinamento alla stagione ufficiale, con avversari di spessore crescente: si comincia con una sfida interna contro le promesse della Inter U23, poi un impegno europeo contro il Monaco e infine la chiusura in grande stile contro l’Olympiakos al San Nicola di Bari.

Inter vs Inter U23 – 3 agosto, ore 10:30 – Appiano Gentile

Una partita simbolica apre la preparazione estiva: un derby generazionale tra la prima squadra e i migliori talenti del vivaio nerazzurro. In programma domenica 3 agosto alle 10:30 presso il centro sportivo di Appiano Gentile, il match rappresenta un’opportunità preziosa per valutare la condizione atletica e l’adattamento tattico dopo il rientro dagli impegni internazionali. Sarà anche l’occasione per i giovani dell’Inter U23 di mettersi in mostra di fronte al tecnico Chivu e allo staff della prima squadra.

Monaco vs Inter – 8 agosto, ore 20:00 – Stade Louis-II, Montecarlo

Secondo appuntamento della preparazione estiva sarà un test di profilo internazionale: venerdì 8 agosto alle ore 20:00, i nerazzurri sfideranno il Monaco allo Stade Louis-II. La formazione del Principato, protagonista in Ligue 1, offrirà un confronto dal ritmo elevato e di grande caratura tecnica. Per l’Inter sarà l’occasione per alzare l’intensità, affrontando un’avversaria dal palleggio raffinato, utile per mettere sotto pressione i reparti e simulare contesti da coppa europea.

Inter vs Olympiakos – 16 agosto, ore 20:30 – San Nicola, Bari

L’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della Serie A si giocherà sabato 16 agosto alle 20:30 allo Stadio San Nicola di Bari, dove l’Inter affronterà l’Olympiakos, squadra simbolo del calcio greco. Una sfida ad alta intensità, perfetta per testare la condizione psicofisica generale e consolidare gli automatismi di gioco. Per i tifosi pugliesi sarà anche una rara opportunità di vedere da vicino la squadra campione d’Italia, attesa da una stagione ambiziosa sia in Italia che in Europa.

Tutte le partite in esclusiva su DAZN

Tutti e tre i match amichevoli dell’Inter saranno visibili in diretta streaming su DAZN, la piattaforma ufficiale che accompagnerà i tifosi nerazzurri anche durante la stagione di Serie A. Un’occasione da non perdere per seguire la squadra in ogni passo della sua preparazione estiva.

Prossimi appuntamenti Inter estate 2025 – RECAP