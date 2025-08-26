Inter: Thuram e Lautaro stendono il Torino con gol e assist

CalcioWeb

L’Inter di Simone Inzaghi inizia il campionato con una prova di forza. A San Siro i nerazzurri hanno battuto il Torino in una partita dominata dall’inizio alla fine, ma soprattutto caratterizzata dall’esplosione della coppia d’attacco Thuram–Lautaro, ribattezzata Thu-La. Due bomber, due leader diversi ma complementari, capaci di spaccare la partita con qualità e cattiveria agonistica.

Thuram devastante: doppietta da bomber moderno

Marcus Thuram ha inaugurato la stagione nel migliore dei modi: due gol che hanno mandato in visibilio il pubblico interista. Il francese ha mostrato tutte le caratteristiche che ne fanno un attaccante moderno: fisicità, velocità, intelligenza tattica e capacità di farsi trovare al posto giusto.

Lautaro, il vero condottiero nerazzurro

Il capitano ha confermato ancora una volta di essere il punto di riferimento assoluto della squadra. Un gol, un assist, tanta grinta e pressing alto che hanno trascinato l’Inter per tutti i novanta minuti. Lautaro non è più soltanto un finalizzatore, ma un leader tecnico e carismatico, capace di caricarsi i compagni sulle spalle nei momenti cruciali.



Fantacalcio: la Thu-La fa impazzire gli allenatori

Il binomio Thuram–Lautaro non entusiasma solo i tifosi interisti, ma anche i fantallenatori. Già alla prima giornata sono arrivati quattro bonus pesantissimi, destinati a cambiare gli equilibri delle leghe private. Thuram, con la doppietta, si candida a essere uno dei colpi di mercato più ambiti, mentre Lautaro conferma il suo status da top assoluto.

L’Inter e la corsa scudetto

Al di là del fantacalcio, la partita ha lanciato un messaggio al campionato: l’Inter è pronta a lottare per lo scudetto. La Thu-La rappresenta la perfetta sintesi tra potenza e classe, e la loro intesa potrebbe fare la differenza non solo in Serie A ma anche in Champions League. Inzaghi, che in estate ha lavorato tanto sulla fase offensiva, sembra aver trovato la formula giusta per esaltare entrambi.

Prospettive future: l’arma in più di Inzaghi

Se la Thu-La manterrà questa continuità, l’Inter potrà contare su una delle coppie più letali d’Europa. Non si tratta solo di gol, ma di un’intesa che permette di aprire spazi, allargare le difese e creare occasioni per i compagni. I tifosi possono già sognare: la strada è lunga, ma il debutto non lascia dubbi.