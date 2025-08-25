Inter-Torino apre la stagione: debutto di Chivu e Baroni

CalcioWeb

La stagione di Serie A 2025/26 parte in grande stile a San Siro, dove l’Inter vicecampione d’Europa fa il suo debutto ufficiale contro il Torino. La sfida di lunedì 25 agosto, in programma alle 20:45, non sarà una partita qualunque: rappresenta infatti l’inizio di due nuove avventure tecniche.

Per i nerazzurri, l’ex difensore Cristian Chivu prende posto in panchina dopo la fine del ciclo targato Simone Inzaghi. Sul fronte opposto, i granata hanno affidato il timone a Marco Baroni, reduce dall’esperienza al Verona, e chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Paolo Vanoli.

Le possibili scelte degli allenatori

Chivu dovrebbe confermare l’assetto a tre in difesa che ha contraddistinto l’Inter nelle ultime stagioni. Davanti a Sommer, ci sarà spazio per Pavard, Acerbi e Bastoni, un trio solido e rodato. Sugli esterni, invece, toccherà a Dumfries e Dimarco garantire spinta e ampiezza, mentre in mezzo al campo Barella e Mkhitaryan agiranno da colonne portanti accanto a Sucic, uno dei volti nuovi più attesi in maglia nerazzurra. In attacco nessuna sorpresa: Lautaro Martinez guiderà l’offensiva con accanto Thuram, pronto a sfruttare gli spazi e la velocità.

Il Torino di Baroni, invece, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 più tradizionale, ma comunque proiettato a creare insidie. Tra i pali ci sarà Israel, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pedersen, Maripan, Coco e Biraghi, con quest’ultimo a garantire esperienza e cross dalla sinistra. A centrocampo spazio a Casadei e Ilkhan, che insieme al giovane Gineitis cercheranno di reggere l’urto del centrocampo interista. In avanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Giovanni Simeone, supportato da Vlasic e Ngonge, due elementi in grado di garantire qualità e imprevedibilità.

Dove seguire la partita in diretta

L’esordio stagionale di Inter e Torino sarà trasmesso sia in tv che in streaming. La gara sarà infatti visibile su Dazn e su Sky, con collegamento a partire dalle 20:45.

I canali di riferimento per gli abbonati Sky sono:

Sky Sport Uno (201)

Sky Sport Calcio (202)

Sky Sport 4K (213)

Sky Sport (251)

Gli appassionati potranno seguire il match anche in mobilità tramite Dazn App, Sky Go e Now.

San Siro verso il tutto esaurito

Grande entusiasmo tra i tifosi: il debutto casalingo dei nerazzurri registra già il tutto esaurito. L’atmosfera di San Siro promette di essere quella delle grandi notti, con il pubblico pronto a sostenere la squadra di Chivu in un campionato che si preannuncia ricco di insidie e sorprese.