La Juventus può finalmente battere l’Atalanta? Quote favorevoli

La Juventus è chiamata a sfatare un tabù che dura ormai da sette partite. L’Atalanta, infatti, non perde a Torino dal 2018, con un incredibile 0-4 nella scorsa stagione che ha lasciato un segno indelebile nei bianconeri. Igor Tudor, tecnico della Juventus, è pronto a guidare la squadra verso il riscatto, ma il compito non si preannuncia facile. I bookmaker, tuttavia, si sono espressi a favore della Juventus: il segno “1” sulla vittoria bianconera è quotato a 1,85.

Juventus e il tabù Atalanta in numeri

La Juventus non vince contro l’Atalanta da ben sette partite casalinghe, e il bilancio nelle ultime 13 sfide è tutt’altro che favorevole, con appena una vittoria. Nonostante ciò, i bookmaker sono ottimisti per la compagine di casa, che sta attraversando un buon momento di forma, con sei partite senza sconfitte allo Stadium. Un eventuale pareggio è quotato a 3,55, mentre un altro clamoroso colpo nerazzurro, simile al 4-0 della scorsa stagione, è fissato a 4,50. Le statistiche mostrano anche un trend interessante: le ultime tre sfide tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium sono terminate con il segno “Over”, un risultato che quest’anno appare leggermente sfavorito a 1,90 rispetto all’“Under” favorito a 1,80.

Il protagonismo di Vlahovic e Krstovic in vista del match

A livello individuale, l’attenzione è tutta su Dusan Vlahovic. Nonostante un inizio di stagione altalenante, il centravanti serbo è il capocannoniere della Juventus, con quattro gol, tutti realizzati come subentrato. Vlahovic, che ha già segnato nei due precedenti contro l’Atalanta, è dato come favorito per il prossimo gol a quota 2,30.

Sul fronte opposto, l’Atalanta si affida ancora a Nikola Krstovic, autore di un gol fondamentale contro il Torino. Il montenegrino ha una quota interessante di 3,20 per segnare ancora, mentre il primo gol stagionale di Ademola Lookman, che ha già trovato la rete nel precedente contro la Juventus, è dato a 3,60.

Nonostante il lungo periodo senza vittorie contro l’Atalanta, la Juventus parte favorita secondo i bookmaker. Tuttavia, la partita si preannuncia molto combattuta, con entrambi gli attacchi pronti a sfruttare ogni occasione per segnare. Se la Juventus dovesse finalmente riuscire a battere i bergamaschi, Tudor avrà posto fine a una delle serie più dolorose della sua gestione.