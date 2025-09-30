Lautaro sfida Thuram: duello interista per il titolo di capocannoniere

È tornato a colpire Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter ha ritrovato la via della rete sabato scorso contro il Cagliari, confermandosi autentica bestia nera dei rossoblù: 12 gol messi a segno in altrettante sfide di Serie A contro i sardi, un bottino che lo rende uno dei migliori avversari nel massimo campionato italiano. Un dato che testimonia la sua capacità di incidere anche nelle partite più delicate e di mantenere una costanza realizzativa nel corso degli anni.

La marcatura consente al capitano nerazzurro di salire a quota due reti in questa stagione, riducendo le distanze dal compagno di reparto Marcus Thuram, fermo a tre centri. Una rivalità particolare, perché si tratta di due giocatori che non competono solo per la classifica marcatori, ma che allo stesso tempo condividono lo stesso reparto offensivo nell’Inter di Antonio Conte, una delle coppie più temute della Serie A.

Quote a confronto: Thuram leggermente favorito

Secondo gli esperti di Planetwin365 e Better – come riportato da Agipronews – i quotisti vedono attualmente in vantaggio proprio Thuram: il francese è bancato a 5,50, mentre Lautaro insegue da vicino a 6,00. Quote molto ravvicinate che riflettono l’equilibrio della sfida e la difficoltà di prevedere chi dei due possa avere la meglio a lungo termine.

Gli outsider: Hojlund, Kean e David

Oltre ai due nerazzurri, la lavagna dei bookmaker propone altri nomi. Rasmus Hojlund, autore di un solo gol alla prima giornata, è quotato a 10,00, mentre Moise Kean, ancora a secco, viene offerto a 11,00. Stessa quota per Jonathan David, che però non sta trovando grande spazio nelle ultime scelte di Igor Tudor, rimanendo spesso fuori dalle rotazioni.

Questi nomi rappresentano le alternative, ma con possibilità al momento più remote, vista la partenza lenta sotto porta e la necessità di trovare continuità di rendimento.

Pulisic, l’americano che sorprende

Chi invece si sta mettendo in luce in maniera inaspettata è Christian Pulisic. L’esterno americano è al comando della classifica marcatori con 4 reti, un avvio di stagione che lo consacra come uno dei giocatori più incisivi del campionato. Nonostante ciò, la sua candidatura al titolo di capocannoniere rimane considerata improbabile dai quotisti, che lo offrono a 15,00. Una valutazione che riflette il dubbio sulla sua capacità di mantenere questo ritmo realizzativo per l’intera stagione, ma che non cancella l’ottimo momento del giocatore.

Una corsa tutta da vivere

Il duello tra Lautaro e Thuram si inserisce in un contesto di grande equilibrio in Serie A, dove diversi attaccanti possono emergere nel corso dei mesi. La stagione è ancora lunga e i valori in campo possono cambiare velocemente, ma i primi segnali parlano chiaro: il titolo di capocannoniere avrà tra i suoi protagonisti principali almeno un giocatore dell’Inter, se non entrambi.