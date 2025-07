Lorenzo Colombo: nuovo attaccante del Genoa in prestito dal Milan

CalcioWeb

Il mercato del Genoa si arricchisce con un nuovo tassello offensivo: Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù.

Il calciatore arriva dal Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi, secondo quanto concordato tra i due club.

Si tratta del quarto prestito consecutivo in Serie A per il giovane attaccante cresciuto nel vivaio rossonero, dopo le esperienze con Lecce, Monza ed Empoli. Colombo ha già lasciato il centro sportivo del Milan per mettersi a disposizione del tecnico Alberto Gilardino e unirsi ai nuovi compagni.

Un percorso in prestito tra aspettative e crescita

Colombo ha esordito in prima squadra con il Milan nella stagione 2020/2021, segnando anche un gol nei preliminari di Europa League contro il Bodø/Glimt. Dopo una breve parentesi alla Cremonese in Serie B, il vero salto lo ha fatto a Lecce nel 2022/2023, dove ha collezionato 33 presenze e 5 gol in campionato, contribuendo alla salvezza dei salentini.

Nella scorsa stagione all’Empoli ha chiuso con 6 reti, in un’annata difficile per i toscani ma che lo ha visto comunque andare in rete con continuità, complice la fiducia alternata degli allenatori Zanetti e Nicola.

La strategia del Genoa: rinforzo mirato in attacco

L’arrivo di Colombo si inserisce in una strategia chiara del Genoa, che punta a rinforzare il reparto offensivo con profili giovani ma già rodati in Serie A.

Colombo porta in dote fisicità, attacco della profondità e duttilità, potendo agire da prima punta o in coppia, adattandosi alle esigenze tattiche.

Il club ligure ha dimostrato, anche nella passata stagione, di saper valorizzare talenti in cerca di rilancio, e con Gilardino in panchina — ex centravanti di razza — Colombo potrebbe trovare l’ambiente giusto per esprimersi.

Fantacalcio: occasione da monitorare

Dal punto di vista del Fantacalcio, Colombo rappresenta un profilo interessante in chiave low cost.

Pur non partendo come titolare inamovibile, le sue qualità potrebbero convincere Gilardino a dargli fiducia. A Empoli ha dimostrato di saper segnare anche in un contesto complicato, e in una squadra come il Genoa — ben organizzata e con buona qualità sulle corsie — le occasioni per colpire non mancheranno.

Prestito con obbligo: un segnale forte

La formula dell’operazione (prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di condizioni) è indicativa: il Genoa punta su Colombo non solo come soluzione tampone, ma come investimento tecnico per il presente e, potenzialmente, per il futuro.

Il Milan, dal canto suo, ha scelto di non inserirlo subito in rosa, anche alla luce del mercato in entrata che sta definendo in attacco, ma potrebbe comunque beneficiare di una futura rivendita grazie al meccanismo dei bonus o alla percentuale su una cessione futura.

Obiettivo: stabilità e continuità

Per Lorenzo Colombo si apre dunque una stagione fondamentale: dopo tre esperienze diverse ma disomogenee, ha ora l’occasione di trovare stabilità in un progetto tecnico solido, in un club che conosce bene come lavorare sui giovani.

La Serie A lo aspetta per un ulteriore salto di qualità: il talento c’è, ora serve confermarlo con numeri e presenza costante.