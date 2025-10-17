Milan-Fiorentina: le quote dei bookie per la sfida di San Siro

Dopo aver perso la vetta della classifica con il pareggio contro la Juventus, il Milan torna a San Siro con l’obiettivo di riprendersi la marcia vincente contro la Fiorentina. I viola, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, si presentano in difficoltà, ma la sfida si preannuncia comunque complessa. Secondo i bookie, l’1 è in pole e si gioca a 1,53, mentre pareggio e vittoria della Fiorentina sono rispettivamente quotati a 4,25 e 5,85.

Gol a San Siro: il Milan favorito ma con possibilità di più reti

Gli ultimi scontri diretti tra le due squadre hanno visto almeno tre gol complessivi in cinque delle ultime sei partite, e anche per questa sfida i bookmaker prevedono una partita da Over. L’Over 2.5 è infatti quotato a 1,75, mentre l’Under è a 1,97. Per quanto riguarda i risultati esatti, l’1-0 e il 2-0 sono i più probabili, entrambi quotati a 7. Il pareggio più plausibile sembra essere l’1-1, a 7,25, mentre lo 0-0 è più distante, a 11.

La Fiorentina in cerca di sorprese: quote elevate in caso di vittoria viola

Le quote per una vittoria della Fiorentina sono piuttosto alte. L’1-2, un risultato che potrebbe sorprendere, è quotato a 18, mentre lo 0-2 arriva addirittura a 35. I bookmaker non sono troppo ottimisti riguardo a una vittoria dei viola, ma le sorprese sono sempre possibili.

Milan senza Pulisic e Rabiot: le quote per i marcatori

Il Milan dovrà fare a meno di Pulisic e Rabiot, ma in attacco Allegri dovrebbe affidarsi al duo Gimenez-Leao. Un gol di Gimenez è quotato a 2,40, mentre quello di Leao a 3,25. Tra i marcatori, l’eventuale rete di Luka Modric è proposta a 5. Per quanto riguarda la Fiorentina, se Kean non dovesse essere disponibile, Pioli potrebbe puntare su Piccoli o Dzeko. Un gol di Piccoli o il nono gol di Dzeko contro il Milan sono entrambi quotati a 4,50.

La sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina si preannuncia emozionante, con i rossoneri favoriti ma con i viola pronti a dare battaglia. Le quote suggeriscono un match ricco di gol, con il Milan in vantaggio ma la Fiorentina che potrebbe sorprendere. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le dinamiche in campo e se le previsioni dei bookie si riveleranno corrette.