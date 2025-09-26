Milan-Napoli: chi avrà la meglio? Le quote dei bookmaker

Il grande match della quinta giornata di Serie A si svolgerà domenica a San Siro, dove il Milan ospita il Napoli in un confronto tra due delle squadre più in forma del campionato. I rossoneri sono reduci da quattro vittorie consecutive, sia in campionato che in Coppa Italia, e vogliono continuare la loro corsa verso la vetta della classifica. Il Napoli, campione d’Italia e capolista della Serie A, arriva alla sfida con un punteggio perfetto, ma la partita contro i rossoneri potrebbe rivelarsi un banco di prova decisivo per mantenere il primato.

Favoriti Allegri o Conte? Il punto di vista dei bookmaker prima della sfida di domenica

I bookmaker sono divisi sulla favorita per questa sfida, ma vedono leggermente favoriti i padroni di casa. L’1, ossia la vittoria del Milan, è proposto a 2,35, mentre il pareggio è quotato a 3,20 e la vittoria del Napoli a 3,15. La squadra di Allegri, quindi, parte con una piccola preferenza, ma le probabilità di un risultato incerto sono alte. Il Napoli, infatti, ha dimostrato una solidità notevole nelle prime giornate, ma il Milan sembra essere in un ottimo stato di forma e non può essere sottovalutato.

Le quote sugli Under e Over in vista di Milan-Napoli: un match con pochi gol?

Un altro aspetto interessante da considerare è la previsione per il numero di gol complessivi. Negli ultimi sei confronti diretti tra Milan e Napoli, quattro si sono conclusi con meno di tre gol. Per questo motivo, i bookmaker si aspettano una partita con pochi gol anche questa volta.

L’Under 2,5, ossia meno di tre gol complessivi, è quotato a 1,68, mentre l’Over 2,5, con più di tre gol, è offerto a 2,05.

L’1-1, come risultato più probabile, è proposto a 6,50 volte la posta puntata, mentre lo 0-0 è dato a 10. Altre opzioni includono l’1-0 e il 2-1, quotati rispettivamente a 7,50 e 9.

Il Milan recupera Leao, ma Allegri cambierà poco

Per quanto riguarda il Milan, una buona notizia arriva dal recupero di Rafael Leao, che tornerà a disposizione, ma partirà probabilmente dalla panchina. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri non sembra voler fare molte modifiche alla sua formazione che ha dato buoni risultati nelle ultime settimane, e in particolare nella vittoria contro l’Udinese.

Pulisic, protagonista di una stagione brillante con già cinque gol all’attivo, è uno dei giocatori più quotati per il gol. La sua rete è proposta a 3,50. Seguirebbe a ruota la possibilità di vedere a segno un altro attaccante in buona forma, come Gimenez, con una quota di 3.

I marcatori più quotati di Milan e Napoli in vista del match

La lista dei potenziali marcatori del Milan include anche nomi come Rabiot e Modric, sebbene con quote più alte: il gol di Rabiot è proposto a 6 volte la posta, mentre quello di Modric è a 7,50. L’esperienza dei due centrocampisti potrebbe fare la differenza in una partita così importante.

Per il Napoli, l’allenatore Antonio Conte si affida ancora al giovane talento Hojlund, la cui rete è proposta a 4. Altra opzione interessante è il possibile bis di Lucca, che dopo il gol contro il Pisa potrebbe ripetersi anche a San Siro: il suo gol è quotato a 3,25. Anche McTominay e De Bruyne sono in lista, con una quota di 4,50 e 6, rispettivamente.

Domenica a San Siro: una partita che può decidere la stagione?

La partita tra Milan e Napoli non è solo una sfida di alta classifica, ma potrebbe anche rivelarsi cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Il Milan, che ha trovato una buona continuità di risultati, avrà la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, mentre il Napoli dovrà confermare la sua solidità per mantenere il primato. L’alta competitività della Serie A rende ogni partita di questo livello fondamentale per chi aspira a vincere il campionato.

In sintesi, questo incontro promette di essere una delle sfide più avvincenti della stagione, con entrambe le squadre che si giocano molto. Gli equilibri sono fragili e una partita ben giocata potrebbe portare a una vittoria fondamentale per entrambe le squadre. I bookmaker, pur vedendo leggermente favoriti i rossoneri, suggeriscono che il risultato finale potrebbe essere incerto, con un pareggio che sembra essere una possibilità concreta.