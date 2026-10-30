Milan, ufficiale il rinnovo di Pulisic fino al 2031: il sì arriva mentre San Siro aspetta il derby

Christian Pulisic resterà al Milan fino al 30 giugno 2031. Il club rossonero ha ufficializzato oggi, venerdì 30 ottobre, il prolungamento del contratto con un comunicato sui propri canali. È l’atto finale di una trattativa che si trascinava da più di un anno. L’annuncio arriva a poco più di ventiquattro ore da Milan-Inter, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45 a San Siro. Nel comunicato il Milan presenta Pulisic come uno dei protagonisti della squadra dal luglio 2023. Il club ne sottolinea qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, e parla della volontà di «proseguire insieme un percorso» costruito in questi anni. A sostegno ci sono i numeri: 44 reti in 141 presenze in tutte le competizioni con la maglia rossonera.

Rinnovo Pulisic, dalla frenata del 2025 all’accordo fino al 2031

Prima di questa firma, il contratto dell’americano scadeva nel giugno 2027, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Il discorso sul rinnovo era già partito nella primavera del 2025. All’epoca si ragionava su un prolungamento fino al 2029, poi la trattativa si era fermata perché il giocatore aveva preso tempo. In autunno il Milan è tornato alla carica alzando l’orizzonte di altri due anni. Il comunicato di oggi chiude il cerchio. Le cifre non sono state rese note dal club. La stampa sportiva indica un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di una stima, non di un dato ufficiale.

Pulisic al Milan, i numeri dal 2023 a oggi

Pulisic era arrivato dal Chelsea a titolo definitivo nell’estate del 2023, con la maglia numero 11. In Serie A il suo impatto era stato immediato. Ha segnato al debutto contro il Bologna e ha chiuso la prima stagione con 12 gol e 8 assist in 36 partite di campionato. Nel 2024-25 ha fatto registrare 11 gol e 9 assist in 34 presenze in Serie A. Più dei singoli numeri, il rinnovo racconta altro. In tre stagioni e mezza a Milano sono cambiati allenatori, dirigenti e mezza squadra. Pulisic è rimasto uno dei pochi punti fermi, e ora il club lo lega a sé fino a 32 anni.

Il Milan blinda i suoi pilastri

Il prolungamento si inserisce in una strategia più ampia. Anche il capitano Mike Maignan ha rinnovato di recente fino al 30 giugno 2031. La società di Gerry Cardinale punta a dare stabilità all’ossatura della rosa, dopo stagioni in cui i contratti in scadenza erano diventati un fronte aperto di mercato. Per la squadra di Ruben Amorim il primo banco di prova arriva subito. Sabato 31 ottobre, alle 20.45, San Siro ospita Milan-Inter per la 10ª giornata di Serie A.