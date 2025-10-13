Napoli: uno dei giocatori infortunati è finalmente pronto al rientro

La sosta per le Nazionali sta dando al Napoli la possibilità di recuperare alcuni giocatori chiave. Alessandro Buongiorno, assente nella sfida contro il Cagliari, è finalmente tornato a disposizione di mister Conte. La sua convocazione per la partita contro il Torino è prevista, e il difensore sarà molto probabilmente titolare anche nel match di Champions League contro il PSV Eindhoven.

Il ritorno di Buongiorno rappresenta un sollievo per la squadra: avere nuovamente a disposizione un elemento della difesa centrale consente a Conte di gestire meglio la rotazione dei giocatori e di rafforzare la solidità difensiva in vista degli impegni ravvicinati. La sua presenza in campo può anche avere un effetto positivo sul morale dei compagni, soprattutto nei momenti più delicati delle partite.

Fantallenatori soddisfatti: ritorno di un pilastro difensivo

Per i fantallenatori, il rientro di Buongiorno è una notizia importante. Il difensore è uno dei punti di riferimento della retroguardia azzurra, e la sua assenza si era fatta sentire nelle scorse partite. Con il suo ritorno, chi gestisce una squadra al fantacalcio può contare di nuovo su un giocatore affidabile, capace di incidere anche sui bonus difensivi.

Oltre all’aspetto pratico, la presenza di Buongiorno offre una maggiore tranquillità tattica a Conte, che può schierare la squadra con più sicurezza, sapendo di poter contare su un giocatore esperto e affidabile.

Napoli: anche Politano in via di recupero

Anche Matteo Politano sta migliorando e punta a tornare in campo il prima possibile. L’esterno azzurro vuole essere disponibile già per la partita contro il Torino, ma lo staff medico del Napoli preferisce procedere con cautela. Nei prossimi giorni sarà nuovamente monitorato, e solo allora verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione.

Il recupero di Politano è fondamentale: la sua velocità e capacità di creare superiorità numerica sulle fasce rappresentano risorse importanti per il Napoli. Il suo eventuale rientro potrebbe dare più alternative a Conte nella gestione dei cambi e nelle scelte offensive.

Ancora ai box Lobotka e Rrhamani

Purtroppo, non tutti i giocatori stanno recuperando con la stessa velocità. Stanislav Lobotka dovrebbe rientrare all’inizio di novembre, mentre Rrhamani resta ancora fuori senza una data precisa per il ritorno in campo.

La loro assenza obbliga Conte a fare scelte attente sulle rotazioni, ma allo stesso tempo mette in evidenza quanto sia prezioso il rientro di Buongiorno e il progresso di Politano. La squadra potrà contare su più opzioni in difesa e in attacco, ma resta chiaro che i prossimi impegni richiederanno equilibrio e gestione oculata dei giocatori disponibili.