Quote: Napoli senza rivali per lo scudetto, Inter e Milan inseguono

L’inizio di stagione del Napoli non poteva essere migliore. Quattro vittorie su quattro, vetta della classifica in solitaria rispetto alle dirette concorrenti. I partenopei, campioni d’Italia in carica, sognano uno storico bis e, secondo i bookmaker, sono la squadra nettamente favorita nella corsa al titolo.

Le quote lo confermano: il quinto tricolore della storia azzurra è passato dai 2,05 della scorsa settimana agli attuali 1,90 e 1,96. Un segnale chiaro di come la squadra di Antonio Conte venga considerata, già a settembre, come la principale candidata a trionfare in Serie A.

Inter seconda forza per i bookie

Alle spalle del Napoli si piazza l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno consolidato la loro posizione grazie al successo interno contro il Sassuolo, risultato che ha permesso di rimanere in scia alla capolista. Le lavagne dei bookmaker vedono l’Inter a quota 5,50, un valore che certifica la fiducia verso una rosa competitiva, anche se ancora distante dai numeri dei partenopei.

Milan terzo incomodo

Sul terzo gradino del podio delle quote si colloca il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno dato un segnale importante con la netta vittoria per 0-3 sul campo dell’Udinese, un risultato che ha rafforzato le ambizioni della squadra. Le valutazioni dei bookie fissano la quota scudetto del Milan a 6,00, poco più alta rispetto a quella dell’Inter.

Il Milan rimane quindi un candidato credibile, ma la distanza dal Napoli appare già significativa.

Juventus in ritardo

Se fino a una settimana fa la Juventus di Igor Tudor era considerata la principale inseguitrice dei partenopei, il pareggio contro l’Hellas Verona ha cambiato le gerarchie. I bianconeri scivolano infatti dal secondo al quarto posto nelle preferenze dei bookmaker, con la quota scudetto salita da 5,80 a 7,00.

Un segnale chiaro che, almeno al momento, la Juventus paga qualche passo falso di troppo e non sembra avere la stessa continuità mostrata dal Napoli in avvio di stagione.

Roma ancora distante

Chiude il gruppo delle principali inseguitrici la Roma di Gian Piero Gasperini. La vittoria nel derby contro la Lazio, firmata dal gol di Lorenzo Pellegrini, ha dato entusiasmo all’ambiente giallorosso, ma i bookmaker restano cauti. La quota per lo scudetto è fissata a 12,00, a conferma di come il club capitolino sia considerato ancora un gradino sotto rispetto a Napoli, Inter, Milan e Juventus.

La fotografia della corsa scudetto

Dopo sole quattro giornate, il campionato sembra già aver delineato i rapporti di forza secondo i bookmaker.

Napoli favorito assoluto (1,90 – 1,96)

Inter prima inseguitrice (5,50)

Milan terzo incomodo (6,00)

Juventus in calo (7,00)

Roma più lontana (12,00)

I partenopei guidati da Conte, al momento, appaiono senza rivali nella corsa al titolo, mentre alle spalle si accende la bagarre per i posti d’onore.