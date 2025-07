Roma, Evan Ferguson: arriva dal Brighton e avrà maglia n. 11

CalcioWeb

La Roma piazza un colpo importante per il reparto offensivo. Il club capitolino ha annunciato l’arrivo di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion, con un’operazione in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante classe 2004 sarà il primo calciatore irlandese a vestire la maglia giallorossa e ha scelto il numero 11 per la sua nuova avventura in Serie A.

Evan Ferguson alla Roma: i dettagli dell’operazione

L’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale del club:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Ferguson ha scelto la maglia numero 11”.

L’attaccante, nato a Bettystown il 19 ottobre 2004, arriva con grandi aspettative. La Roma punta su di lui per arricchire il reparto offensivo con fisicità e talento, considerata la giovane età ma già un curriculum significativo tra Premier League e nazionale maggiore.

Chi è Evan Ferguson: la carriera del giovane attaccante irlandese

Ferguson è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bohemian FC in Irlanda, per poi approdare nel 2021 al Brighton, club con cui ha esordito in Premier League e messo in mostra le sue doti di centravanti moderno, capace di abbinare fisicità, tecnica e fiuto del gol.

Nel gennaio 2025 ha giocato in prestito al West Ham, continuando il percorso di crescita nella massima serie inglese. Con la nazionale maggiore irlandese, Ferguson ha debuttato nel novembre 2022 e finora ha collezionato 18 presenze e 4 reti. Complessivamente, tra club e nazionale, conta 103 presenze e 21 gol all’età di soli 20 anni.

La Roma e l’obiettivo rilancio: cosa può dare Ferguson

L’approdo di Ferguson a Trigoria rappresenta un investimento sul futuro ma anche una mossa per rafforzare l’attacco nel breve termine. José Mourinho (o il tecnico in carica) potrà contare su un attaccante giovane ma già abituato ai palcoscenici di alto livello, con margini di crescita enormi.

La scelta del numero 11, tradizionalmente legato ad attaccanti esterni o seconde punte, potrebbe suggerire una volontà di inserirlo gradualmente nel sistema offensivo giallorosso.

Le prime parole di Ferguson da giallorosso? Attese a breve

Per ora Ferguson non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il club ha già pubblicato le prime immagini del nuovo numero 11 con la maglia della Roma. I tifosi giallorossi attendono con entusiasmo le prime parole del giovane irlandese e la data del suo debutto ufficiale.