Roma lontana dalla Champion ma Gasperini loda i giocatori

Gian Piero Gasperini ha commentato la situazione attuale della Roma, precisando che, sebbene la squadra giallorossa sia al vertice della classifica, non ritiene che la squadra sia ancora a livello delle formazioni da Champions League. Tuttavia, il tecnico ha sottolineato il merito dei suoi ragazzi, esprimendo grande soddisfazione per i risultati finora ottenuti, pur consapevole che il cammino è ancora lungo.

“Non è da Champions, ma questo aumenta il merito, no? Il merito di questi ragazzi”, ha detto Gasperini.

“Le partite le abbiamo giocate, non è che ce le ha regalate nessuno. È chiaro che il nostro primato è abbastanza casuale. Adesso iniziano gli scontri diretti, ci si misura con le realtà più importanti”.

Il tecnico ha poi aggiunto che la Roma ha ancora ampi margini di crescita e che la squadra può migliorare ulteriormente, nonostante l’attuale posizione di classifica.

La passione di Roma: un amore profondo per il calcio

A convincere Gasperini ad allenare la Roma è stata in gran parte la passione della città per il calcio. Il tecnico ha sottolineato come a Roma ci sia un livello di amore per la squadra che supera anche quello di altre piazze storiche come Napoli. “A Roma c’è una passione incredibile”, ha spiegato Gasperini.

“Lo credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto”.

Questo entusiasmo ha avuto un impatto significativo sull’approccio di Gasperini alla squadra e al progetto a lungo termine con i Friedkin, la proprietà americana. “Dove c’è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c’è un amore verso la propria squadra così profondo, lo stimolo è elevatissimo“, ha dichiarato il tecnico, esprimendo l’importanza di lavorare in una città che vive di calcio con una passione viscerale.

Friedkin e il futuro della Roma

Parlando della proprietà della Roma, Gasperini ha avuto parole di elogio per i Friedkin. Il tecnico ha raccontato di essere stato conquistato già al primo incontro con gli imprenditori americani, quando ha percepito non solo la loro forza economica, ma anche la loro passione per il calcio. “Mi hanno conquistato al primo incontro quando ho capito che, a parte la forza degli imprenditori, riconosciuta a livello mondiale, hanno una grande passione per il calcio“, ha affermato Gasperini.

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza di consolidare il rapporto tra la Roma e la città, un passo fondamentale per il futuro della squadra. La sua missione, come allenatore, è proprio quella di rafforzare questa connessione e costruire una solida base per la crescita del club.

Gasperini è consapevole delle difficoltà che la Roma dovrà affrontare nelle prossime sfide, ma è altrettanto convinto che la passione della città e il merito dei giocatori possano portare la squadra a nuovi traguardi. Con un margine di miglioramento significativo, la Roma potrebbe essere pronta a scrivere una nuova pagina importante nel calcio italiano, guidata dalla determinazione del suo allenatore e dall’amore incondizionato di una città che vive per il calcio.