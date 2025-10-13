Sfida a Perth: il Como la definisce sacrificio per la sopravvivenza

Giocare la partita di campionato contro il Milan in Australia significa, secondo il Como, “garantire la sopravvivenza” della Serie A. La Uefa ha approvato l’iniziativa, insieme a un match di Liga tra Villarreal e Barcellona negli Stati Uniti a dicembre. Lo spostamento di partite nazionali all’estero ha suscitato critiche, ma il club lombardo sottolinea che a volte il sacrificio è essenziale per il bene della lega e dei club che la rappresentano.

Perth: sacrificio necessario per competitività e futuro della serie A

Nel comunicato ufficiale, il Como evidenzia l’importanza di accettare disagi in termini di comodità e routine per assicurare la sopravvivenza della Serie A. La nota fa riferimento alla crisi del calcio francese dopo il crollo dell’accordo di trasmissione nazionale, ricordando quanto possa essere delicata la stabilità economica di un campionato. Il club invita tifosi e comunità a comprendere che l’obiettivo è garantire un futuro solido per la Serie A e i suoi club.

Il divario economico tra Serie A e Premier League e la speranza di ridurlo

Il Como sottolinea il forte divario finanziario con la Premier League, i cui ultimi accordi televisivi valgono oltre 12 miliardi di sterline per il ciclo 2025-2029. Solo i diritti nazionali valgono 6,7 miliardi di sterline, mentre quelli internazionali circa 6,5 miliardi. In confronto, la Serie A genera circa 900 milioni di euro dai diritti nazionali e meno del 10% dagli accordi internazionali, lasciando i club italiani in netto svantaggio per attrarre talenti e mantenere competitività.

Riacquisire la gloria del calcio italiano: è possibile e il Como ci crede

Il Como spiega che l’obiettivo è riportare la Serie A alla popolarità e al prestigio degli anni ’90, quando il calcio italiano era il più seguito e ammirato al mondo. La trasferta a Perth non è solo una partita: rappresenta una dichiarazione d’intenti per ricollegare il mondo alla cultura e alla passione del calcio italiano.

L’appello del Como ai tifosi: siate ambasciatori del club e della lega

Il club invita 50 tifosi a unirsi al viaggio in Australia come ambasciatori del Como 1907 e della Serie A. L’obiettivo è dimostrare al mondo i valori del calcio italiano: tradizione, cuore e speranza per il futuro.