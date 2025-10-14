Sfida Conte-Allegri per miglior allenatore di ottobre: chi in vantaggio

Mancano ancora tre giornate per chiudere il mese di ottobre, ma i bookmaker già indicano un duello tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri come i principali favoriti per il titolo di miglior allenatore del mese. Conte sarebbe il primo favorito con una quota di 2,50, mentre Allegri seguirebbe a 2,75. Entrambi sono in lotta per il premio, con Conte che ha già vinto due volte il titolo la scorsa stagione e Allegri, attuale detentore, pronto a difenderlo.

Il cammino di Conte e Allegri come migliori allenatori

Antonio Conte, mister del Napoli, sta vivendo un ottimo inizio di stagione, con il club partenopeo in testa alla classifica insieme alla Roma. Fino ad ora, il Napoli ha ottenuto cinque vittorie e una sconfitta. Dall’altro lato, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha fatto registrare quattro vittorie e un pareggio, portando i bianconeri al terzo posto in classifica. Dopo un inizio difficile contro la Cremonese, Allegri ha trovato un buon equilibrio.

Chi sono gli altri allenatori in corsa per il titolo di miglior allenatore di ottobre

In cerca di un exploit che manca da novembre 2024, Gian Piero Gasperini sta facendo un ottimo lavoro con la Roma, che ha stupito molti fin qui. La sua quota è fissata a 3, alla pari con Cristian Chivu dell’Inter. A seguire, Igor Tudor della Juventus si trova più staccato a quota 5, mentre Ivan Juric dell’Atalanta e Maurizio Sarri della Lazio sono offerti a 10.

Infine, con una quota di 15, troviamo Cesc Fabregas del Como, che ha già vinto il titolo di miglior allenatore in aprile e maggio della scorsa stagione. L’ex centrocampista potrebbe sorprendere di nuovo, ma la concorrenza è forte.