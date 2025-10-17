Simeone: “cercherò di non pensare ai bei momenti vissuti al Napoli”

Giovanni Simeone si prepara ad affrontare il Napoli con il Torino, ma non nasconde la nostalgia per il periodo passato a Napoli, una città che gli ha lasciato ricordi indelebili. L’attaccante granata ha parlato di quanto sia speciale il legame con il club partenopeo, pur mantenendo la concentrazione sulla partita. “Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene”, ha dichiarato, aggiungendo però che la sua priorità ora è pensare solo al presente e non ai bei momenti vissuti a Napoli.

I ricordi emozionanti di Simeone al Napoli

Simeone ha raccontato l’emozione che ha provato il giorno in cui è arrivato a Napoli, un momento che definisce unico. Ricorda con affetto l’immagine di sua moglie che gli scattò una foto mentre indossava la tuta del Napoli. “Era troppo bella”, ha detto. Un ricordo altrettanto forte è, invece, legato al suo addio al Napoli, quando partì per Torino. “Durante il viaggio in treno, ho passato 4 ore e mezza a piangere, ripensando a tutti i momenti che avevo vissuto“, ha confidato l’attaccante.

Il fascino di Torino e il legame di Simeone con la storia del Club

Se il legame con Napoli resta forte, Simeone si sente ormai a casa anche a Torino. Il giocatore ha spiegato di essersi subito sentito in sintonia con lo spirito granata, che lo ha colpito fin dal primo momento. “Mi sento molto in sintonia con il Toro e con il concetto di fame, di lottare e dare tutto”, ha dichiarato. Simeone ha anche raccontato della sua visita a Superga, un gesto simbolico che ha fatto poco dopo il suo arrivo a Torino, per conoscere la storia del Grande Torino, una squadra che rappresenta un pezzo fondamentale della tradizione granata.

“Quando arrivi in un club, devi conoscerlo, devi sapere la storia e cosa rappresenta per i tifosi”, ha affermato Simeone, spiegando perché ha voluto visitare Superga. La sua visita è stata un atto di rispetto per la storia del Torino, un club che porta con sé un’eredità tanto dolorosa quanto affascinante. “È un posto che mi trasmette pace”, ha aggiunto l’attaccante, parlando della sua esperienza a Superga, un luogo che, nonostante la tragedia che rappresenta, gli ha trasmesso una forte energia positiva.

Nonostante il forte legame con Napoli, Simeone è pronto a dare tutto per la maglia del Torino. “Mi manca l’accento napoletano, mi mancano tantissimo gli amici che ho lì”, ha rivelato, parlando della nostalgia che prova per la città e per le persone che ha lasciato. Tuttavia, ora si trova in un nuovo capitolo della sua carriera, pronto a lottare con il Torino, un club che rappresenta per lui una nuova sfida, ma anche una nuova