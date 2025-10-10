Svelato il giocatore che intriga Totti in questa stagione di Serie A

Francesco Totti ha recentemente rivelato il nome del giocatore che più di tutti lo sta affascinando in questa stagione di Serie A: Nico Paz, centrocampista del Como 1907. In un’intervista l’ex capitano della Roma ha dichiarato:

“Al momento non ci sono tanti talenti italiani. L’unico che sto guardando in questo momento è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo.”

Il giovane argentino, approdato al Como nell’agosto 2024 dal Real Madrid, si sta rapidamente affermando come uno dei protagonisti del campionato grazie alla sua tecnica, visione di gioco e capacità di incidere sulle partite.

Serie A 2025: un campionato più equilibrato secondo Totti

Oltre a parlare dei talenti emergenti, Totti ha espresso un giudizio sull’attuale stagione di Serie A. Secondo l’ex capitano della Roma, il torneo è più competitivo e equilibrato rispetto allo scorso anno:

“Penso che quest’anno ci siano più squadre che possono stare al livello del Napoli. Penso che sia un campionato più equilibrato rispetto allo scorso anno.”

Questa maggiore competitività rende ogni partita fondamentale e stimola squadre e giocatori a dare il massimo, rendendo la Serie A 2025–26 un campionato avvincente e incerto fino all’ultima giornata.

Nico Paz: il talento che colpisce Totti

Nico Paz ha impressionato Totti non solo per le qualità tecniche, ma anche per la maturità tattica e la capacità di creare occasioni decisive. Nella stagione 2024–25, Paz ha totalizzato 6 gol e 9 assist in 35 partite, venendo premiato come Miglior Under-23 della Serie A. Anche nella stagione 2025–26 sta continuando a brillare, con 3 gol e 3 assist in 6 partite.

Secondo Totti, ciò che manca ai giovani italiani della Serie A è quella combinazione di creatività, visione di gioco e capacità di incidere in momenti chiave, qualità invece evidenti in Paz. Il centrocampista del Como 1907 dimostra che il talento capace di sorprendere e catturare l’attenzione può nascere anche fuori dai grandi club, confermando il suo status di astro nascente del calcio italiano.