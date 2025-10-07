Un nuovo infortunio colpisce il Napoli: ecco chi manca stavolta

La vittoria del Napoli contro il Genoa ha portato anche una brutta notizia per Antonio Conte e per i tifosi azzurri. Durante il match, il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a fermarsi per circa un mese. Questo stop obbliga il tecnico napoletano a rivedere la propria formazione, dato che Lobotka è un elemento fondamentale a centrocampo.

I dettagli sull’infortunio di Lobotka e i tempi di recupero

Secondo le prime indiscrezioni, Lobotka ha riportato una lesione muscolare che ne preclude la disponibilità per le prossime settimane. Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali riguardo alla gravità e durata dell’infortunio, le prime stime parlano di un periodo di recupero che si aggira intorno al mese. Questo significa che il centrocampista slovacco non sarà a disposizione per i prossimi impegni di campionato e Champions League, rientrando solo dopo la sosta di novembre.

Chi prenderà il posto di Lobotka: Gilmour pronto a fare la sua parte

Con Lobotka infortunato, il Napoli dovrà trovare un sostituto per il regista del centrocampo. La soluzione più probabile sembra essere Billy Gilmour, il centrocampista scozzese che ha già avuto occasioni in questa stagione. Gilmour, infatti, ha dimostrato di poter essere utile alla causa partenopea, siglando anche una rete contro il Pisa in Coppa Italia. Ora avrà l’opportunità di giocare con maggiore continuità, prendendo il posto di Lobotka nei prossimi match.

La situazione di Politano, Rrahmani e Buongiorno: aggiornamenti sugli altri infortunati del Napoli

Oltre a Lobotka, anche altri giocatori del Napoli sono alle prese con problemi fisici. Matteo Politano, ad esempio, ha dovuto rinunciare alla convocazione con la Nazionale a causa di un infortunio muscolare che lo tiene lontano dal campo. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma la sua assenza potrebbe essere lunga.

Anche i difensori Amir Rrahmani e Koffi Djidji Buongiorno sono infortunati e la loro situazione viene monitorata dal medico sociale. Entrambi sono già da qualche tempo fuori gioco e, durante questa sosta, lo staff medico del Napoli cercherà di capire se potranno tornare in campo a breve o se il loro recupero richiederà ancora più tempo.

L’impatto degli infortuni sul Napoli: sfide cruciali in arrivo

Questi infortuni stanno mettendo a dura prova la rosa del Napoli, che si trova ad affrontare un periodo di emergenza. La squadra di Antonio Conte dovrà gestire al meglio le proprie risorse per affrontare le sfide che la aspettano, soprattutto in Champions League, dove ogni punto potrebbe essere decisivo per la qualificazione. La speranza è che, con il passare delle settimane, i giocatori infortunati possano rientrare in tempo per il rush finale, ma per ora l’emergenza è alta.

Il Napoli, dunque, dovrà fare affidamento sulla propria profondità di rosa e sulla capacità di adattarsi alle difficoltà, cercando di continuare a lottare su tutti i fronti nonostante i numerosi infortuni che affliggono la squadra.