Volpato e Jorginho affidano volto e voce all’IA: un gemello digitale che lavora mentre loro giocano

Cristian Volpato ha un sosia che non si stanca mai. È un gemello digitale costruito con l’intelligenza artificiale: può comparire in una campagna pubblicitaria e parlare lingue diverse senza che il vero Volpato metta piede su un set. Il calciatore del Sassuolo e della nazionale australiana lo ha autorizzato a metà settembre, firmando con Callandor. È una società di Los Angeles che si presenta come piattaforma di proprietà intellettuale per lo sport nell’era dell’IA. Prima di lui, a fine luglio, avevano aderito Jorginho, centrocampista del Flamengo, e il velista Chris Poole. Al centro dell’accordo c’è quello che l’azienda chiama “Digital DNA”: immagine, voce, profili biometrici e dati di prestazione dell’atleta. Volpato li ha messi in un registro che documenta consensi, permessi, condizioni di licenza e usi autorizzati. Lo scopo è doppio: impedire che la sua identità venga usata senza permesso e farla diventare una fonte di guadagno.

Callandor, cos’è la startup dei gemelli digitali

Callandor è guidata da Michael Fisk, cofondatore e amministratore delegato. Accanto a lui ci sono il cofondatore e responsabile marketing Guglielmo Cardente e il direttore tecnologico An Vu. Il prodotto si chiama AI Rights Registry: atleti, club e leghe registrano i propri dati, stabiliscono che cosa l’intelligenza artificiale può fare con la loro immagine, generano contenuti approvati e ricevono i compensi in modo automatico. L’azienda presenta questo modello come una risposta alle nuove regole. Cita l’AI Act europeo e la legge californiana sulla trasparenza dell’IA, e sostiene che i brand chiederanno sempre più spesso diritti verificati prima di investire. Cardente lo riassume così: la vera svolta sono i gemelli ufficiali “che possono parlare a ogni tifoso nella sua lingua”.

Il contratto di Volpato: licenza esclusiva e commissione sugli spot

I dettagli dell’accordo li ha raccontati il Guardian a fine ottobre. La licenza concessa da Volpato è esclusiva, e Callandor trattiene una commissione sui contratti pubblicitari che procura al gemello digitale. Fisk ha spiegato che il “gemello sintetico”, come lo chiama lui, può prendersi le campagne che il giocatore perderebbe per allenamenti e partite. Con la sua approvazione, può lavorare tutto l’anno, ventiquattro ore su ventiquattro. Fisk ha anche ipotizzato audiolibri letti in più lingue e app in cui il calciatore digitale dà consigli ai tifosi in tempo reale, ma per ora sono solo idee. Volpato ha 22 anni. Nel 2023 è passato dalla Roma al Sassuolo e quest’estate ha giocato il Mondiale con l’Australia. L’accordo è stato presentato con un video generato dall’intelligenza artificiale e pubblicato su Instagram, in cui compare il suo gemello digitale.

Jorginho e il velita Chris Poole tra i primi a firmare

Jorginho è arrivato al Flamengo nel giugno 2025 dopo le esperienze in Europa con Napoli, Chelsea e Arsenal. Nell’annuncio di fine luglio compare accanto a Chris Poole, skipper numero uno al mondo nel match race, la vela uno contro uno. Entrambi usano la piattaforma per registrare e controllare la propria identità digitale e concedere in licenza contenuti approvati. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni nel comunicato. Callandor ha promesso per i mesi successivi altri programmi con “figure del calcio di livello mondiale” e con un gruppo internazionale del retail e dell’intrattenimento, senza fare nomi.

Il nodo del consenso: in Italia il deepfake è reato

Oggi produrre un volto digitale realistico costa poco. Per questo il valore di un’operazione come quella di Callandor non sta tanto nella tecnologia quanto nel permesso. In Italia quel permesso pesa anche sul piano penale. Dal 10 ottobre 2025 è in vigore la legge 132 sull’intelligenza artificiale, che ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater: chi diffonde senza consenso contenuti generati o alterati con l’IA, causando un danno ingiusto alla persona, rischia da uno a cinque anni di reclusione. Per ora il mercato dei gemelli digitali vive più di promesse che di risultati. Volpato ha firmato, ma nessuna campagna con il suo sosia artificiale è stata annunciata e Callandor non ha diffuso dati sui ricavi. Le prossime risposte arriveranno con i nomi che l’azienda ha promesso: se tra questi ci saranno davvero big del calcio, si capirà quanto i club e i brand sono disposti a pagare per un campione che non deve presentarsi sul set.