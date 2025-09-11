Quote Serie B, il Monza punta a restare imbattuto ed è il favorito

Il terzo turno di Serie B si apre con un match ricco di spunti interessanti: l’Avellino, neopromosso e desideroso di conquistare i primi tre punti della stagione, ospita al Partenio il Monza, retrocesso dalla Serie A e ancora imbattuto dopo due giornate. Una sfida dal sapore particolare, che mette di fronte due club con ambizioni diverse ma accomunati dalla necessità di fare risultato.

Secondo le principali piattaforme di scommesse, i favori del pronostico sono per i brianzoli: il segno “2” è quotato a 2,12, mentre pareggio e vittoria irpina viaggiano entrambi a quota 3,25.

Numeri e statistiche: equilibrio totale nei precedenti

Il bilancio dei dodici confronti diretti tra le due squadre è di assoluto equilibrio: quattro successi per parte e altrettanti pareggi. L’ultimo incrocio risale al 2011, quando la sfida terminò 1-1, risultato che curiosamente è anche il più probabile secondo i bookmaker per la gara di venerdì (quota 5,50). Lo 0-0 segue a 7, mentre tra i risultati esatti spiccano lo 0-1 a 6,75 e l’1-0 per i padroni di casa a 8,50. Più alte le quote per i punteggi con più reti: 1-2 e 0-2 sono a 10, mentre un 2-1 irpino paga 12 volte la posta.

Dal punto di vista realizzativo, sia l’Avellino che il Monza hanno offerto finora gare con pochi gol: nessuna delle partite giocate da entrambe ha superato le due reti complessive. Non sorprende quindi che l’Under 2.5 sia ancora una volta favorito a 1,60, mentre l’Over 2.5 si gioca a 2,20.

Possibili marcatori: occhi puntati su Alvarez Martinez

In chiave offensiva, diversi i protagonisti attesi al Partenio. Nel Monza, il portoghese Dany Mota – autore di cinque gol nella scorsa Serie A e già a segno in B – è quotato a 3,50 come marcatore. Leggermente più alta la quota di Gianluca Caprari (3,75), mentre il favorito per i bookie è Alvarez Martinez: l’attaccante uruguaiano, reduce dall’esperienza con l’Elche, ha quota 3 per un gol contro l’Avellino.

In casa irpina, invece, i riflettori sono su Crespi, visto a 4, nonostante sia partito dalla panchina nelle prime due giornate. A 4,50 i gol di Favilli, Lescano e Insigne, mentre resta più alta la possibilità di un exploit a sorpresa dal reparto arretrato.

Attesa e atmosfera al Partenio

L’attesa per l’esordio casalingo dell’Avellino è alta: il pubblico del Partenio vuole spingere i biancoverdi alla prima vittoria stagionale, mentre il Monza punta a confermare solidità e ambizioni di immediato ritorno in Serie A. Sarà dunque una partita che potrebbe già dire molto sul cammino delle due squadre: per l’Avellino la ricerca della prima gioia, per il Monza la conferma di essere tra le grandi favorite della stagione.