Serie B, le quote: il Palermo vede già la promozione

Dopo quattro giornate di campionato, il Palermo si conferma la squadra più solida della Serie B. Tre vittorie e un pareggio rappresentano un ruolino di marcia quasi perfetto per gli uomini di Pippo Inzaghi, che guidano la classifica a braccetto con Cesena e Modena. I bookmaker non hanno dubbi: i rosanero sono i principali candidati al salto di categoria. Su Better e BetFlag, infatti, la quota per la promozione in Serie A dei siciliani è fissata a 1,43, la più bassa del campionato, a testimonianza della fiducia riposta nella squadra.

Inzaghi a caccia di un nuovo bis

Per Inzaghi sarebbe una nuova impresa consecutiva: dopo aver centrato la promozione con il Pisa nella scorsa stagione, l’ex bomber del Milan ha portato subito entusiasmo e mentalità vincente a Palermo. Il suo approccio aggressivo e l’esperienza in panchina sembrano già fare la differenza, con una rosa che unisce qualità tecniche e carattere.

Venezia, Monza ed Empoli: le rivali principali

Alle spalle dei siciliani regna l’incertezza. Il Venezia di Giovanni Stroppa, nonostante la sconfitta contro il Cesena nell’ultimo turno, resta la seconda favorita, bancata a 2,15. Poco più indietro il Monza di Paolo Bianco, quotato a 2,65, e l’Empoli di Guido Pagliuca, offerto a 2,75: i toscani, però, non vincono dalla prima giornata e devono ritrovare subito continuità se vogliono restare agganciati al treno promozione.

Le outsider: Cesena e Modena ci credono

In cima alla classifica, insieme al Palermo, ci sono anche le due sorprese di questo avvio: Cesena e Modena. I bianconeri, galvanizzati dal successo contro il Venezia, hanno attirato l’attenzione degli analisti e la loro quota per la promozione è scesa a 4,25. Subito dietro il Modena, che con un avvio sorprendente si candida a un ruolo da protagonista: la promozione dei romagnoli è in lavagna a 4,35.

Sampdoria e Bari in difficoltà

Molto più staccate le due nobili decadute della categoria: Sampdoria e Bari. Entrambe partite con ambizioni importanti, si trovano invece nei bassifondi della classifica dopo un avvio deludente. Le quote rispecchiano il momento negativo: la promozione dei blucerchiati è proposta a 9, mentre quella dei pugliesi si gioca a 11.

Un campionato ancora tutto da scrivere

Se il Palermo sembra avere già le carte in regola per puntare dritto alla Serie A, il resto del torneo promette spettacolo e colpi di scena. Venezia, Monza ed Empoli cercano continuità, mentre Cesena e Modena sognano di recitare la parte delle mine vaganti. Sampdoria e Bari, invece, sono chiamate a invertire la rotta per non perdere definitivamente contatto con la zona alta della classifica.