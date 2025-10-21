Serie B, Palermo davanti a Modena e Venezia per la promozione

Il Palermo continua a essere la squadra da battere in Serie B. Nonostante il pareggio nel big match dell’ottava giornata contro il Modena, per i bookmaker la formazione guidata da Pippo Inzaghi resta la principale favorita per la promozione in Serie A.

Il salto di categoria dei rosanero è quotato 1,30, mentre gli emiliani di Sottil, attuali capolisti, inseguono a 1,75, la stessa quota del Venezia, reduce dal pareggio contro il “nuovo” Empoli di Dionisi.

Serie B, crescono le quotazioni di Monza e Cesena

Le ultime giornate hanno migliorato le prospettive del Monza, protagonista della seconda vittoria consecutiva. Il salto in Serie A dei brianzoli, infatti, sarebbe passato da 3,35 dell’ultima rilevazione a quota 3, segno di un crescente ottimismo da parte dei bookmaker.

Più staccato il Cesena, offerto a 4, ma comunque considerato tra le formazioni in grado di inserirsi nella lotta per le prime posizioni del campionato cadetto.

Palermo favorito anche per la vittoria del campionato di Serie B

Non cambia il pronostico neanche nella corsa al primo posto finale: il Palermo è ancora favorito per la vittoria del campionato di Serie B, con quota fissata a 1,82.

Alle sue spalle, il Modena capolista è proposto a 3,65, seguito dal Venezia a 5. Più indietro Monza, Cesena e Frosinone, bancate rispettivamente a 8, 11 e 13 volte la giocata.