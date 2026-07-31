La Serie C 2026/27 pronta a partire: definiti i gironi e i calendari

Il calcio italiano riparte anche dalla Serie C. Con la pubblicazione dei calendari, la definizione dei tre gironi e l’attesa per la prima giornata, è ormai tutto pronto per l’avvio della stagione 2026/27 del terzo campionato professionistico italiano. Insieme alle serie maggiori, anche la Serie C si prepara a tornare protagonista con un torneo che, come ogni anno, metterà di fronte club retrocessi dalla Serie B, società emergenti, seconde squadre e piazze storiche, confermandosi uno dei campionati più lunghi e imprevedibili del panorama nazionale. La Serie C rappresenta infatti il punto di incontro tra calcio professionistico e sviluppo dei talenti. Ogni stagione offre spazio a giovani promesse, allenatori emergenti e società che puntano al salto di categoria, mantenendo al tempo stesso un forte legame con i territori e le realtà locali. Ecco il calendario della Serie C 2026/27, le date più importanti della stagione, il regolamento del campionato, i gironi, le squadre partecipanti e il funzionamento di playoff e playout.

Quando inizia e quando finisce la Serie C 2026/27

La Lega Pro ha reso noti i calendari della prossima stagione calcistica, insieme a date e orari delle gare della prima giornata di campionato che prenderà il via il prossimo 21 agosto, preceduto dalla Coppa Italia Serie C, in programma il 14 agosto. Di seguito le principali date della stagione.

Prima giornata di campionato dal 21 al 23 agosto 2026 Turni infrasettimanali 16 settembre 2026, 10 febbraio 2027 e 3 marzo 2027 Sosta natalizia 27 dicembre 2026 Ultima giornata (regular season) 25 aprile 2027

A differenza di Serie A e Serie B, la programmazione della stagione di Serie C non contempla le cosiddette soste FIFA, ovvero le pause per gli impegni delle nazionali, poiché difficilmente i giocatori della terza serie vengono convocati. In oltre, sempre a differenza delle due massime serie, la Serie C non segue un calendario asimmetrico, ovvero un calendario in cui il girone di ritorno non segue lo stesso ordine di quello d’andata, ma mantiene un format tradizionale “all’italiana”, in cui il girone di ritorno rispecchia esattamente l’ordine delle partite dell’andata, a campi invertiti. Il calendario, inoltre, viene programmato contemplando i turni infrasettimanali e la necessità di concludere il campionato entro la tarda primavera, lasciando spazio alla lunga fase dei playoff che assegnerà la quarta promozione in Serie B.

Come funziona il campionato di Serie C 2026/27

Il campionato di Serie C utilizza un format tradizionale composto da 60 squadre suddivise in tre gironi da 20 squadre (A, B e C), costruiti prevalentemente secondo criteri geografici. Le squadre di ogni girone si affrontano in un girone all’italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 38 partite. La stagione regolare è seguita da play-off e play-out per determinare le promozioni in Serie B e le retrocessioni in Serie D. Al termine della stagione regolare, infatti, sulla base della classifica:

le tre squadre prime in classifica nei loro gironi vengono promosse direttamente in Serie B;

le squadre dal secondo al decimo posto di ogni girone, a cui si aggiunge eventualmente la vincitrice della Coppa Italia Serie C, disputano i play-off per la promozione;

le ultime classificate di ogni girone retrocedono direttamente in Serie D;

le squadre dal 16esimo al 19esimo posto di ogni girone disputano i play-out per la retrocessione, a meno che tra le due squadre destinate ai play-out non vi sia un distacco di almeno 8 punti, in quel caso la peggio piazzata retrocede direttamente.

I play-off per la promozione, tra gli elementi più caratteristici della terza serie, coinvolgono 28 squadre e si dividono in tre turni:

la fase a girone coinvolge le squadre classificate dal quinto al decimo posto di ogni girone che si affrontano in una partita di sola andata giocata in casa della squadra meglio classificata. In caso di pareggio passa il turno la squadra ospitante;

nella fase nazionale, giocata in sfide di andata e ritorno, entrano in gioco le terze e quarte classificate di ogni girone insieme alla vincitrice della Coppa Italia Serie C

le final four si giocano in semifinali e finale con partite di andata e ritorno. La vincitrice della finale conquista la promozione in cadetteria.

I play-out per la retrocessione (o per la salvezza) si disputano in doppia gara di andata e ritorno dove la 16esima classificata affronta la 19esima e la 17esima classificata affronta la 18esima. Le due squadre perdenti di ogni girone retrocedono in Serie D per un totale di 6 squadre a cui si aggiungono le tre ultime classificate che retrocedono direttamente. Il sistema delle promozione e delle retrocessioni, nel caso della Serie C, segue alcune eccezioni per le cosiddette seconde squadre. Le seconde squadre, o squadre riserva (come Juventus Next Gen, Milan Futuro o Inter U23), infatti, non possono giocare nello stesso campionato della prima squadra: in caso di retrocessione in B di quest’ultima, dunque, la seconda squadra non può beneficiare di una eventuale promozione. Al contrario, se una seconda squadra arriva ultima nel girone o perde i play-out, retrocede in Serie D e ha l’obbligo formale di iscriversi al massimo campionato dilettantistico ma per tornare in C deve presentare una specifica domanda di integrazione dell’organico. La squadra viene così inserita in una speciale graduatoria volta a occupare gli eventuali posti liberi tra i professionisti. L’obiettivo del regolamento FIGC è quello di evitare che una seconda squadra resti bloccata nella serie dilettantistica.

Ripescaggi e integrazione dell’organico: come funziona la Serie C

Nel caso in cui le squadre iscritte alla Serie C siamo meno di 60, per mancate iscrizioni, fallimenti o bocciature della Commissione di vigilanza, scatta il cosiddetto ripescaggio (o integrazione dell’organico). I posti liberati vengono assegnati seguendo il principio di alternanza tra queste categorie:

una nuova seconda squadra di Serie A;

una squadra appena retrocessa dalla Serie C alla Serie D;

la migliore squadra della Serie D tra quelle che hanno vinto i play-off della serie dilettantistica;

una seconda squadra di Serie A che ha già partecipato alla Serie D, ovvero lo speciale meccanismo riservato alle squadre riserva.

Se più squadre sono candidate per la stessa categoria, viene stilata una classifica interna basata sulla posizione occupata nell’ultimo campionato (50%), sulla tradizione sportiva, ovvero su quanti anni una squadra ha passato in ogni serie nella sua storia (25%), e sul numero di tifosi medio allo stadio nelle ultime stagioni (25%). Si aggiungono poi requisiti economici molto severi.

I gironi della Serie C 2026/27

Come detto, i gironi della Serie C sono definiti principalmente secondo criteri geografici per limitare gli spostamenti durante la stagione, possono essere tuttavia previste alcune eccezioni per garantire un equilibrio organizzativo e logistico tra i tre raggruppamenti. Ecco come sono organizzati i tre gironi da 20 squadre delle Serie C 2026/27 dopo l’ufficializzazione dell’organico delle 60 società partecipanti, annunciati lo scorso 29 luglio.

Girone A Girone B Girone C Albinoleffe Atalanta U23 seconda squadra Altamura Alcione Milano Campobasso Audace Cerignola Arzignano Valchiampo Forlì Bari retrocessa Carpi Grosseto neopromossa Barletta neopromossa Cittadella Gubbio Casarano Desenzano neopromossa Guidonia Montecelio Casertana Dolomiti Bellunesi Latina Catania Folgore Catarese neopromossa Livorno Cavese Giana Erminio Ostiamare neopromossa Cosenza Juventus Next Gen seconda squadra Perugia Crotone Lecco Pescara retrocessa Foggia Lumezzane Pianese Giugliano Novara Pineto Inter U23 seconda squadra (debutto) Ospitaletto Franciacorta Ravenna Monopoli Pergolettese Reggiana retrocessa Picerno Pro Vercelli Sambenedettese Potenza Renate Spezia retrocessa Salernitana Trento Torres Savoia neopromossa Treviso neopromossa Vado neopromossa Scafatese neopromossa Union Brescia Vis Pesaro Sorrento

Il calendario della Serie C 2026/27

Negli ultimi giorni sono stati sorteggiati e resi noti i calendari dei tre gironi della Serie C con l’intero calendario della stagione regolare. Ecco quali squadre si incontreranno nella prima giornata del 23 agosto per poi incontrarsi di nuovo nella 20esima giornata del 3 gennaio 2027 per la gara di ritorno.

Girone A

Alcione – Renate

Cittadella – Pergolettese

Folgore Caratese – Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio – Albinoleffe

Juventus Next Gen – Novara

Lecco – Arzignano Valchiampo

Ospitaletto Franciacorta – Lumezzane

Pro Vercelli – Desenzano

Trento – Treviso

Union Brescia – Carpi

Girone B

Campobasso – Pianese

Grosseto – Spezia

Guidonia Montecelio – Gubbio

Latina – Pineto

Livorno – Torres

Perugia – Ostiamare

Pescara – Vis Pesaro

Reggiana – Ravenna

Sambenedettese – Forlì

Vado – Atalanta U23

Girone C

Altamura – Monopoli

Cerignola – Cosenza

Bari – Cavese

Casertana – Barletta

Catania – Inter U23

Crotone – Foggia

Giugliano – Scafatese

Picerno – Savoia

Potenza – Casarano

Salernitana – Sorrento

A questo link sono disponibili i calendari completi con gli incontri di tutte le squadre.

Coppa Italia Serie C 2026/27: calendario e regolamento

Le 60 squadre di Serie C partecipano anche alla Coppa Italia Serie C (Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia), organizzata dalla Lega Pro. La squadra vincitrice ottiene il pass diretto per la fase nazionale dei play-off utili per la promozione in Serie B, saltando il turno preliminare della fase a gironi. Il torneo si estende per tutta la durata della stagione calcistica e si divide in turni:

al primo turno 56 squadre si affrontano in 28 partite di sola andata. I raggruppamenti vengono stabiliti secondo criteri geografici;

al secondo turno si affrontano le 28 squadre vincitrici al primo turno e le quattro squadre ammesse alla Coppa Italia maggiore;

agli ottavi di finale si affrontano 16 squadre;

ai quarti di finale si affrontano 8 squadre. Nei primi quattro turni del torneo le sfide si giocano in gara unica in casa della squadra determinata dal sorteggio o dal tabellone. In caso di parità al 90esimo minuto, si passa direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari;

le fasi finali (semifinali e finali) si giocano in doppia gara di andata e ritorno con ordine dei campi stabilito da sorteggio. In caso di parità complessiva di gol nei 180 minuti, si giocano i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Ricordiamo che le quattro squadre che nella stagione 2026/27 prenderanno parte alla Coppa Italia maggiore per merito sportivo sono Catania, Union Brescia, Ravenna e Potenza. I quattro club debuteranno ai turni preliminari il prossimo 9 agosto contro le ultime quattro squadre di Serie B.

Ecco le date chiave della Coppa Italia Serie C 2026/27:

Primo turno eliminatorio dal 14 al 16 agosto 2026 Secondo turno eliminatorio dal 1° al 3 settembre 2026 Ottavi di finale mercoledì 28 ottobre 2026 Quarti di finale mercoledì 8 dicembre 2026 Semifinali (andata e ritorno) andata mercoledì 13 gennaio 2027, ritorno martedì 26 gennaio 2027 Finale (andata e ritorno) andata mercoledì 17 marzo 2027, ritorno mercoledì 31 marzo 2027

Perché la Serie C è fondamentale per il calcio italiano

Pur rappresentando il terzo livello del calcio professionistico italiano, la Serie C continua a svolgere un ruolo strategico per l’intero movimento calcistico. È infatti il campionato in cui trovano spazio numerosi giovani provenienti dai vivai delle società di Serie A e Serie B, allenatori emergenti e progetti sportivi orientati alla valorizzazione del talento. Negli ultimi anni la categoria è diventata anche un importante banco di prova per le seconde squadre, introdotte per favorire il passaggio dei migliori prospetti dal settore giovanile al calcio professionistico. Allo stesso tempo continua a rappresentare il punto di riferimento per molte piazze storiche del calcio italiano, capaci di coinvolgere migliaia di tifosi e mantenere vivo il legame tra club e territorio. Dal punto di vista competitivo, la Serie C è uno dei campionati più equilibrati del panorama nazionale. L’elevato numero di partecipanti, la struttura dei playoff e il continuo ricambio di società rendono ogni stagione diversa dalla precedente, aumentando l’incertezza sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per la salvezza.

Una stagione che entra finalmente nel vivo

Con la pubblicazione dei calendari prende ufficialmente forma anche la Serie C 2026/27. Dopo settimane dedicate alla composizione dell’organico, alla definizione dei gironi e al calciomercato, il campionato è pronto a tornare protagonista con una nuova stagione che accompagnerà club e tifosi fino alla primavera del 2027. Sarà ancora una volta il campo a decretare promozioni e retrocessioni, confermando la Serie C come uno dei pilastri del calcio italiano per tradizione, competitività e valorizzazione dei giovani talenti.