Atalanta-Fiorentina 2-1, le pagelle di CalcioWeb: erroraccio di Lafont [FOTO]

Atalanta-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la seconda semifinale valida per la Coppa Italia, dopo la Lazio a qualificarsi alla finale è stata l’Atalanta. Momento fantastico per la squadra di Gasperini che supera anche la Fiorentina, la stagione per i nerazzurri può diventare veramente trionfale. Successo in rimonta per l’Atalanta, finisce 2-1, apre le marcature Muriel, poi l’Atalanta ribalta tutto prima con Ilicic su calcio di rigore e poi con il Papu Gomez su evidente errore del portiere viola Lafont. Finisce sul risultato di 2-1, Atalanta in finale di Coppa Italia. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Atalanta (3-4-1-2):

Gollini voto 6.5: è incolpevole in occasione del gol di Muriel, per il resto protagonisti di ottimi interventi.

Masiello voto 5.5: dimostra come al solito grande esperienza ma questa volta commette qualche errore di troppo.

Palomino voto 6: si fa trovare pronto e risponde presente con buone chiusure.

Djimsiti voto 5.5: qualche disattenzione in fase di impostazione ma la partita può essere considerata comunque positiva.

Gosens voto 6: meglio in fase di spinta, qualche problema invece in copertura, viene anche ammonito. (dal 92′ Pessina s.v.).

Freuler voto 6: è un calciatore di grande qualità e fa girare bene la squadra, ci prova con qualche inserimento. (dal 58′ Pasalic 6).

De Roon voto 6: calciatore ‘massiccio’, in fase di ‘rottura’ si fa sempre sentire.

Castagne voto 6.5: uno dei migliori della squadra di Gasperini, ormai è una certezza per Gasperini.

Gomez voto 7: la solita partita di grande sacrificio, realizza la rete del vantaggio con la complicità di Lafont.

Ilicic voto 7: un calciatore fantastico, incanta con giocate di livello altissimo, stagione da incorniciare. (dall’85’ Mancini s.v.).

Zapata voto 6.5: fa reparto da solo, ha una forza fisica straripante e si sacrifica anche in aiuto dei compagni.

Fiorentina (4-3-3):

Lafont voto 4.5: erroraccio in occasione della rete del vantaggio del Papu Gomez, papera pesantissima.

Biraghi voto 6: si conferma in un buon momento di forma, uno dei migliori per Vincenzo Montella.

Ceccherini voto 5: troppo in difficoltà contro gli attaccanti dell’Atalanta, soffre tantissimo Zapata.

Pezzella voto 5: soffre troppo gli attaccanti dell’Atalanta, in particolar modo non riesce a contenere il Papu Gomez.

Milenkovic voto 5.5: bene nel gioco aereo e con qualche chiusura ma non mancano le disattenzioni.

Gerson voto 5: nettamente il peggiore della squadra, viene sostituito giustamente nel secondo tempo. (dal 65′ Dabo 5).

Veretout voto 5.5: aveva il compito di prendere la squadra sulle spalle, partita altalenante per il centrocampista.

Benassi voto 6: è sempre molto pericoloso anche in zona gol, oggi ci prova veramente poco. (dal 79′ Simeone 5.5).

Mirallas voto 5: sbaglia in contropiede, non è lucido in fase realizzativa. (dall’83’ Fernandes s.v.).

Muriel voto 7: si conferma ancora una volta il migliore, sblocca in match con una grande giocata.

Chiesa voto 6.5: altra prestazione ottima per il giovane talento della Fiorentina che incanta sempre con giocate di altissimo livello.