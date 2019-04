Juve, è tempo di esperimenti: le 5 soluzioni di Allegri per il futuro

Lo aveva detto subito dopo Juve-Fiorentina, in seguito alla matematica conquista dell’ottavo scudetto: “Festeggiamo. Poi, fine a fine campionato, proveremo qualche esperimento anche in vista della prossima stagione“. Pensa già al futuro il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

E la Gazzetta dello Sport odierna ipotizza cinque possibili opzioni di schieramento e uomini da qui fino a fine stagione, non tenendo in considerazione i quattro acciaccati (Khedira, Mandzukic, Perin e Chiellini) che potranno recuperare con calma vista l’assenza di impegni importanti. Così la rosea si scatena, ecco le possibili soluzioni del tecnico della Juve.

BERNARDESCHI MEZZALA – Già provata più volte quest’anno: la duttilità dell’ex Fiorentina permette anche di cambiare modulo in corsa.

BERNARDESCHI TREQUARTISTA – E’ una delle soluzioni “in corso d’opera” per aumentare l’imprevedibilità offensiva dei bianconeri,

CANCELO A CENTROCAMPO – Ipotesi questa mai provata, e dunque non sicura come le due sopra. Ma il portoghese ha la tecnica adatta per essere anche utilizzato in quel ruolo.

CANCELO NEL TRIDENTE – Opzione questa, invece, già vista, e anche con discreti risultati (vedi il gol a Roma contro la Lazio).

EMRE CAN IN DIFESA – La mossa più riuscita di Allegri. In occasione di Juve-Atletico, il centrocampista ha dato il meglio di sé entrambe le fasi. Soluzioni quindi, questa, che può anche permettere variazioni di modulo in corsa.