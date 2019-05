L’Ajax è campione d’Olanda: 34° titolo per i Lancieri [FOTO E VIDEO]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Ajax può tornare a sorridere. La squadra di Ten Hag è campione d’Olanda. Decisiva non tanto la partita di oggi contro il De Graafschaap, quanto la sconfitta del Psv Eindhoven di domenica scorsa ad Alkmaar contro l’Az. La squadra di Mark van Bommel si è praticamente suicidata, regalando i 3 punti di vantaggio risultati poi decisivi. Il titolo mancava ad Amsterdam dal 2014. Trentaquattresimo titolo per i Lancieri, ipotecato nella scorsa giornata, ma che nella partita odierna è diventato certezza. L’Ajax ha infatti battuto 1-4 il De Graafschap con le reti di Schone su calcio di punizione, Tagliafico e la doppietta del solito Tadic (uno su rigore). Il serbo chiude anche in testa alla classifica marcatori alla pari di de Jong del Psv (28 reti). Psv che batte 3-1 l’Heracles ma per la squadra di Eindhoven è una magra consolazione. A fare festa stasera è l’Ajax che in occasionE del 34esimo titolo ricorda Nouri, sfortunato calciatore olandese di origine marocchina vittima di un aritmia cardiaca nel luglio del 2017, che indossava proprio la maglia numero 34. In alto la FOTOGALLERY.