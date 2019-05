Ajax, Ten Hag sul futuro: “l’interesse di grandi club fa piacere ma…”

“Essere accostato a club come Barcellona, Bayern e Chelsea fa piacere ma sono sotto contratto e sto benissimo qui, per cui non e’ un problema che mi pongo”. Sono le dichiarazioni di Erik Ten Hag sulle voci che lo vorrebbero su una panchina diversa da quella dell’Ajax nella prossima stagione. La stagione dell’Ajax è stata veramente incredibile, oggi sarà il giorno della festa per la vittoria del campionato mentre brucia ancora la sfortunata eliminazione in Champions League contro il Tottenham. “Sto bene qui e stiamo lavorando per il futuro, non sto pensando di andare via”, ha rassicurato Ten Hag.