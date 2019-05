Allenatore Juventus, Alberto Galassi (CdA Manchester City) blinda Guardiola: “Voce priva di fondamento”

Alberto Galassi, membro italiano del CdA del Manchester City ha spazzato via ogni dubbio sul possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo veramente al ridicolo – ha sbottato – La volontà di Guardiola è di rimanere. La prima cosa che un club serio fa è contattare l’altro club visto che Guardiola è sotto contratto. Il Manchester City non può essere all’oscuro, è tutto totalmente privo di fondamento“. Da escludere anche un dietrofront di Guardiola, “una persona seria, un professionista eccezionale, che non riesce a comprendere come la sua parola non venga ascoltata: non vuole andare via e non si avvarrà di nessuna clausola. Ho parlato con Nedved, siamo amici da molti anni e ci siamo fatti due risate. Entrambi ci siamo resi conto che la questione è diventata ridicola”. Come annunciato già da diversi giorni dalla redazione di CalcioWeb il candidato numero uno come prossimo allenatore della Juventus è Jurgen Klopp.