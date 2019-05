Balotelli si sbilancia sul futuro poi lancia una frecciata al Ct Mancini

Stagione comunque positiva per l’attaccante Mario Balotelli adesso si pensa anche al futuro del calciatore ex Inter e Milan. “Il mio futuro? Non so cosa vogliano i dirigenti, vedremo – ha detto a Canal + il 28enne attaccante azzurro – Non ci penso ancora, non ne abbiamo parlato”. Alla fine potrebbe anche rimanere al Marisglia: “Si’, certo, puo’ essere un’opzione, perche’ no? – ha confessato SuperMario – Mi sono sempre sentito bene qui, perche’ dire di no? Il Brescia? Mi piacerebbe, un giorno, ma non credo l’anno prossimo”.

Sui recenti episodi di razzismo: “E’ importante che che chi si puo’ far ascoltare come me prenda posizione, anche dando voce a chi nella vita normale subisce discriminazioni. Si puo’ anche uscire dal campo, ma non mi alleno tutta la settimana per poi abbandonare il terreno per uno scemo. E’ piu’ facile individuarlo e buttarlo fuori”. Infine sul mancato ritorno in Nazionale: “Non so se dipenda dal mio carattere un po’ forte o perche’ e’ piu’ comodo non chiamarmi o per il razzismo. Di sicuro non e’ colpa mia se non sono in azzurro”.