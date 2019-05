Please wait...

Il Genk è campione del Belgio . Quarto titolo nella storia per il club. Decisivo il pareggio 1-1 contro l’Anderlecht. Grazie alla contemporanea sconfitta del Club Brugge a Liegi contro lo Standard, sono 4 i punti di vantaggio del Genk sulla seconda con un solo turno ancora da giocare. In alto la FOTOGALLERY .

Belgio, il Genk è campione per la quarta volta nella sua storia [FOTO]

