La notizia è di oggi è rimbalza direttamente dall’Inghilterra. Secondo il tabloid britannico “Sunday Express” potrebbe verificarsi una sorta di “scambio” tra le panchine di Juventus e Tottenham, con Pochettino a Torino e Allegri a Londra.

L’ex allenatore bianconero non ha mai fatto mistero della sua apertura rispetto alla possibilità di un’esperienza in Premier League. Però, sempre secondo il quotidiano inglese, per accettare la posizione Allegri vorrebbe delle garanzie sulle reali ambizioni del Tottenham in sede di mercato. Per quanto riguarda Pochettino, invece, è uno dei nomi che già si fa da tempo e rientra tra i possibili candidati, ma ci sarebbe da superare l’ostacolo maxi-clausola.