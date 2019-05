Buffon: “Felice per la proposta di rinnovo. Il campionato francese è al livello di quello italiano. Balotelli è maturato”

“Il Paris Saint Germain mi ha proposto un rinnovo e questo mi fa veramente felice e mi gratifica. Ci incontreremo a giorni per guardare dentro a questo progetto e capire se entrambi riteniamo giusto andare avanti”. Così, nel corso della sua intervista alla trasmissione “E poi C’è Cattelan“, che andrà in onda domani, giovedì 16 maggio, dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon ha confermato la possibilità che il prossimo anno possa nuovamente indossare la maglia dei campioni di Francia del Psg. “A Parigi va bene – ha aggiunto -, sto facendo un’esperienza di vita eccezionale che a 40 anni dovevo fare. Sono andato lì convinto di mettermi in gioco come giocatore e come persona e ho trovato quello che in quel momento cercavo”. Sul livello del calcio francese, Buffon dichiara: “Noi dall’Italia abbiamo una percezione sbagliata del calcio francese, che secondo me tatticamente è meno evoluto di quello italiano, ma è molto difficile dal punto di vista fisico e tecnico. Ci sono tante individualità di un livello eccelso. Ci sono squadre come il Lilla e il Lione che in Serie A arriverebbero tranquillamente nelle prime cinque e questo significa che il livello del loro campionato è almeno come il nostro”. Infine, Buffon parla anche di Balotelli: “Balotelli nella seconda parte di campionato francese ha dato prova di essere ancora un giocatore molto valido e ha avuto un comportamento da calciatore serio e maturo e questo fa bene a lui e poi anche in ottica Nazionale”.