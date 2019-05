Cagliari, Maran: “il rinnovo di Cragno è una garanzia” poi parla del futuro

“Il rinnovo di Alessio Cragno e’ una garanzia per tifosi del Cagliari”. Sono le dichiarazioni del tecnico dei sardi Rolando Maran ai microfoni di Sky, dopo il rinnovo dell’estremo difensore fino al 2024. Cragno, Barella e Pavoletti sono tre calciatori della Nazionale. “E’ un orgoglio avere tre nazionali praticamente in pianta stabile. Vedere gratificato il loro lavoro e’ anche una gratificazione del nostro lavoro” ha detto Maran. “Futuro? Adesso metteremo le basi per la prossima stagione, intanto sara’ importante non perdere i giocatori piu’ importanti. Ieri ero un po’ arrabbiato perche’ volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, avrebbe significato finire in una posizione diversa di classifica che meritavamo”.