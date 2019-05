Fiorentina-Genoa 0-0, le pagelle di CalcioWeb: partita condizionata dalla paura [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Fiorentina-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Brividi per la zona salvezza tra Fiorentina e Genoa, le due squadre hanno pareggiato con il punteggio di 0-0 e si sono salvate entrambe grazie al successo dell’Inter contro l’Empoli. Partita brutta ma che è stata ovviamente condizionata dalla grande paura per la retrocessione. In alto la fotogallery.

Fiorentina-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (4-3-3) Lafont 6; Milenkovic 7, Pezzella 6, Vitor Hugo 5.5, Biraghi 6.5; Benassi 5.5, Veretout 5.5 (dal 91′ Dabo s.v.), Edimilson 6; Chiesa 6.5, Muriel 6, Gerson 6.

Genoa (3-5-2) Radu 6.5; Biraschi 6.5, Romero 6, Zukanovic 5.5; Criscito 6, Radovanovic 6.5, Bessa 5 (dall’87’ Rolon s.v.), Veloso 6.5, Pedro Pereira 6 (dall’81’ Sanabria s.v.); Pandev 5.5 (dall’85’ Gunter s.v), Kouame 5.5.