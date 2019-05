Foggia, chiesta l’ammissione ai playout di Serie B

Clamorosa retrocessione del Foggia nei minuti finali dell’ultima giornata del campionato di Serie B, adesso è stato chiesto che al Foggia vengano garantiti i playout. Sono le intenzioni dei parlamentari del M5s eletti in provincia di Foggia, Pellegrini, Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga, Naturale e della consigliera regionale Barone. “Nella giornata di ieri abbiamo inviato una comunicazione Pec al presidente della Figc, al presidente del Coni e al sottosegretario Giorgetti ai quali abbiamo chiesto, ciascuno per le proprie competenze – si legge in una nota congiunta – di attivarsi, con urgenza, al fine di annullare gli effetti della delibera del 13 maggio del Consiglio Direttivo di Lega B, atteso che tale decisione viola palesemente il regolamento Noif delle Figc e arreca grave nocumento alla societa’ Foggia calcio. Abbiamo, altresi’, suggerito alla Figc di inserire questo argomento all’ordine del giorno del Consiglio Federale previsto per domani. Confidiamo in un loro immediato e positivo intervento”.