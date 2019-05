Palermo, il presidente Albanese: “ci aspettiamo la sospensione dei playoff”

“Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei play-off. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Palermo, Alessandro Albanese, dopo la decisione di retrocedere in Serie B i rosanero e confermare la data dei playoff. “Su questo abbiamo detto tanto, stiamo proponendo ricorso per una sospensione cautelare dei play-off – ha detto a margine della presentazione della trentesima edizione del torneo Wta di tennis che torna nel capoluogo siciliano – Poi naturalmente ci sara’ il ricorso di secondo grado sulla sentenza che c’e’ apparsa quantomeno oltraggiosa per la squadra del Palermo: gli avvocati hanno lavorato bene, entro oggi verra’ depositato il ricorso e poi aspetteremo i verdetti”.