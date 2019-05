Togliere la stella di Antonio Conte dall’Allianz Stadium. La petizione, rivolta alla Juventus, lanciata sulla piattaforma Change.org, ha raccolto in poche ore oltre 10 mila adesioni. Il promotore, che si firma Buddy Guy Black & White, spiega: “Andare all’Inter significa entrare in una società che ha provato, attraverso diversi canali più o meno chiari, ad annientarci e a buttare fango su una storia di cui lo stesso Conte è stato indubbio protagonista. Andare all’Inter significherà calpestare in primis la propria dignità e la propria storia”. La petizione si conclude con una provocatoria domanda a Conte: “Quanti scudetti ha vinto la Juventus?“, alludendo ai 35 ufficiali e ai 37 rivendicati dal club bianconero, che aggiunge al conto i due revocati, nel 2005 e nel 2006.