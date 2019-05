Palermo, il club non ci sta: “Lotteremo per tutelare i nostri interessi”

Il Palermo non ci sta. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale che ha respinto l’istanza del club rosanero che chiedeva di sospendere i play-off in attesa del secondo grado di giudizio, la società fa sapere in una nota che “L’U.S. Città di Palermo e i suoi esponenti tutti, a seguito dell’odierna decisione della Corte Federale d’Appello, ritengono opportuno non rilasciare alcun commento, ribadendo contestualmente che sin da subito coltiveranno e adotteranno ogni ulteriore iniziativa per la migliore tutela dei rispettivi interessi”.