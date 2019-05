Panchina Spal, Semplici verso il Genoa: tutti i nomi per il sostituto [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

PANCHINA SPAL – Sono ore caldissime per quanto riguarda il valzer di allenatori nel campionato di Serie A. Nella serata di ieri è arrivata la notizia della rottura tra il Genoa e l’allenatore Cesare Prandelli, la salvezza raggiunta al fotofinish non è servita all’ex Ct della Nazionale per confermare la panchina ma il divorzio sembra una decisione comune tra le parti. Per la sostituzione il presidente Preziosi ha le idee chiare: il nome in pole è quello dell’allenatore della Spal Semplici. E’ vero che la Spal ha disputato una stagione migliore del Genoa ma l’arrivo in una piazza come quella di Genova rappresenta un salto di qualità per Semplici dal punto di vista delle ambizioni, la strada verso l’accordo sembra in discesa. E la Spal? Sembra ormai rassegnata a perdere il suo condottiero e sta valutando alcuni nomi per il sostituto. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le soluzioni per la panchina.