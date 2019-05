Playoff Serie B, Cittadella-Verona 2-0: una doppietta di Diaw fa sognare la Serie A ad un’intera “Citta” [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CITTADELLA-VERONA – Si è appena conclusa Cittadella-Verona, derby veneto finale d’andata dei Playoff di Serie B. Il primo atto va al Cittadella che vince per 2-0 con la doppietta di Diaw. Ottimo avvio dei padroni di casa che ci provano due volte nei primi 5 minuti con Schenetti: la prima conclusione esce a lato, la seconda viene deviata in angolo. E’ il preludio al gol che arriva puntuale al 6′ con Diaw, bravo a colpire di testa dal limite dell’area piccola e a battere Silvestri. Due minuti dopo il Cittadella sfiora il raddoppio con Moncini, bravo Silvestri a deviare in angolo. All’11’ arriva la prima grande occasione per il Verona con Laribi che si accentra e calcia violentemente cogliendo il palo. Il Verona prende coraggio e prova un altro paio di sortite offensive senza però rendersi particolarmente pericoloso dalle parti di Palerari. Il Cittadella ci prova di rimessa ancora con Schenetti ma la palla finisce a lato. Si va al riposo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa subito una clamorosa occasione per il Cittadella: schema da calcio di punizione che libera al tiro Pasa, che stoppa di petto ma calcia male da pochi metri. Al 55′ il Verona risponde con un colpo di testa di Colombatto sul quale Paleari fa il fenomeno e con un colpo di reni devia in calcio d’angolo. Inizia una girandola di cambi e succede poco sino al 78′ quando Lee prova la conclusione sul primo palo ma Paleari è insuperabile e risponde con il piede. Due minuti dopo è il Cittadella a trovare il gol: errore di Empereur che lancia a rete Moncini, Silvestri salva in uscita alla disperata ma la palla arriva a Diaw che a porta vuota non sbaglia e fa esplodere il Tombolato. All’85’ grandissima occasione per il Verona con Pazzini che si inventa una bellissima girata sul calcio d’angolo, ma Paleari è mostruoso a deviare contro la traversa e a salvare sul successivo tiro di Lee. Nel finale il Cittadella si difende bene e domenica nella gara di ritorno partirà con un grande vantaggio per centrare una storica promozione in Serie A.